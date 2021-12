Agora é oficial! O goleiro Douglas Friedrich é o novo reforço do Bahia para a temporada 2018. O anúncio foi realizado no final da tarde desta terça-feira, 9, por meio do site oficial do clube. O arqueiro já treinava no Fazendão e aguardava detalhes para ser oficializado.

Aos 29 anos, Douglas foi o destaque do Avaí no último Brasileirão e assinou um contrato de três anos com o Tricolor. Ele fez parte do acordo entre Bahia e Corinthians, relativos à transferência do lateral Juninho Capixaba.

A negociação envolveu o pagamento de cerca de R$ 6 milhões ao Esquadrão e também a cessão dos direitos do goleiro Douglas. Além disso, o Tricolor ainda ficou com 30% dos direitos econômicos de Capixaba.

Da Redação Bahia oficializa a contratação do goleiro Douglas

