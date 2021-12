Bahia oferece Cidade Tricolor para abrigar seleção em 2016

A Cidade Tricolor, centro de treinamento que ainda não começou a ser utilizado pelo Bahia (o imbróglio que permeia a troca do equipamento pelo Fazendão, envolvendo o Bahia e a empresa OAS, continua), poderá servir de sede para atividades de seleções durante o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Na manhã de terça-feira, 10, o secretário Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Álvaro Gomes, recebeu o presidente do Tricolor, Marcelo Sant'Ana. No encontro, o cartola colocou o centro de treinamento - localizado em Dias D'Ávila, na região metropolitana de Salvador - à disposição do Governo do Estado para tal.

Sant'Ana ainda afirmou que o Bahia tem a intenção de disponibilizar a Cidade Tricolor para trabalhos sociais juntos às comunidades vizinhas, de Dias D'Ávila e Camaçari. A parceria com o Governo do Estado, neste caso, funcionaria por meio das escolinhas da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

"Sempre falei que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão social e vamos estudar a viabilidade de instalar um núcleo da escolinha da Sudesb na Cidade Tricolor para atender à população da região", destacou o titular da Setre.

Gomes também comentou sobre a utilização da Cidade Tricolor em 2016. "Na próxima reunião com os membros do Comitê dos Jogos Olímpicos, vamos colocar a Cidade Tricolor à disposição para alguma das seleções que virão jogar aqui em Salvador. Já temos confirmadas 10 partidas. Pleiteamos mais duas e esperamos que a disputa do título seja na Fonte Nova", ressaltou.

