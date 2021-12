Bahia negociará TV aberta com 'bloco do EI', diz Sant'Ana

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, esteve em São Paulo na última terça-feira, 19, para participar do evento em que o Esporte Interativo anunciou os 14 times com os quais terá contrato para transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro na TV fechada a partir de 2019. Os valores não foram divulgados de maneira oficial, mas calcula-se que o Tricolor ganhará pelo menos R$ 13,7 milhões por ano.

Nesta entrevista exclusiva para A TARDE, o mandatário tricolor disse que ainda não começou a negociar os direitos para a TV aberta, explorada atualmente pela Globo, e nem os direitos de pay-per-view, mas que pretende fazê-lo em breve com o mesmo bloco de cinco clubes que protagonizou o acordo com o Esporte Interativo: Atlético-PR, Coritiba, Santos, Internacional e Bahia.

O Bahia foi um dos primeiros clubes a negociar com o EI, e foi um dos que mais trabalharam para que o acordo fosse fechado. Valeu a pena investir nisso?

O Bahia participou desde a primeira reunião. Bahia e Sport eram os clubes nordestinos no início da conversa. Já tínhamos uma ótima relação com o Esporte Interativo por conta da Copa do Nordeste. A gente encarou isso como uma concorrência sadia e uma oportunidade de ter um novo parceiro nos direitos de transmissão. A Globo é uma parceiro há mais de 20 anos do clube, e ela tem totais condições de seguir por mais 20. Mas a proposta do EI era muito mais interessante para a TV fechada do posto de vista financeiro e foi a decisão da diretoria. Acredito que é do agrado da maioria dos torcedores também.

Está satisfeito com o acordo?

Claro. Acho que essa concorrência está sendo saudável para o futebol brasileiro. Até esse ano de 2016, 18 clubes tinham contratos mais longos com a Globo e os outros tinham contatos curtos, de quando estavam na Série A do Brasileiro. Hoje acredito que, numa conta 'por alto', mais ou menos 30 clubes tenham contrato com uma das duas emissoras. Essa concorrência poderia ter fortalecido muito mais os clubes se a gente tivesse uma unidade maior. Se as empresas estão vendendo os direitos dessa maneira compartilhada é porque a gente se dividiu.

Você acha que faltou um bloco maior ou, talvez, com mais 'força'?

Não... Acredito que é tudo um aprendizado. O futebol brasileiro negociou seus direitos através do Clube dos 13 até 2011; depois disso, seguiu negociando cada clube individualmente; e agora encaro isso como uma volta à questão do debate em conjunto. No nosso caso, éramos oito na primeira reunião. Continuaram até o final Bahia, Atlético-PR, Coritiba, Internacional e Santos. No decorrer, alguns clubes deixaram aquele grupo inicial, no caso, Sport, Fluminense e Grêmio. Outros vieram debater junto, como São Paulo e Flamengo, mas ficaram na dúvida e fecharam com a Globo.

O Palmeiras ainda pode integrar o grupo de vocês, que fechou com o Esporte Interativo?

O Palmeiras ainda não se decidiu. É uma grande equipe do futebol brasileiro, e tomara que venha endossar nosso grupo, que tem defendido uma condição mais justa de distribuição do dinheiro. Clubes que entraram depois, como o Ceará, por exemplo, terão a mesma condição contratual que o Bahia caso esteja na Série A do Brasileiro. Nesse acordo que fizemos, 50% do dinheiro será distribuído de maneira igual, 25% dependerá da campanha de cada um e 25% da audiência. Depois de ver nossa exigência, a Globo acabou adotando um modelo semelhante, de 40%, 30% e 30%. É isso que queremos. A gente não aceita mais a disparidade entre os clubes.

Acredita que a Globo também vai incorporar aos seus contratos os avanços conquistados com o Esporte Interativo de, por exemplo, chamar os estádios pelo nome dos seus patrocinadores (naming rights)?

Olha, a lição que a gente pode tirar é de que, quando clubes negociam juntos, dá para fazer algumas destas transformações que a gente deseja. Pode não ser no primeiro ano, mas vamos conseguir aos poucos. Quando a gente sentou para negociar com o EI, dissemos que nós íamos determinar como seria a divisão do dinheiro, e o canal entendeu isso perfeitamente. Depois que fechamos com o EI, a Globo em resposta propôs divisão de 40% para todos os clubes, 30% por audiência e 30% por rendimento, por exemplo. É um avanço, considerando que no ano passado não propuseram nada disso.

O Bahia já começou a negociar os direitos de TV aberta?

Enquanto eram negociados de forma individual, tive algumas propostas. Mesmo depois de fechar com o EI, tivemos algumas conversas. Mas a gente acha que negociar isso em bloco será muito mais interessante. Até mesmo porque a gente não quer discutir somente os direitos de transmissão, a gente quer discutir calendário, a questão da força dos empresários no futebol, as competições que a gente disputa, a questão de transferências de jogador... A gente tem muita coisa que quer mudar enquanto clubes, então acredito que negociar os direitos em bloco foi uma mudança de mentalidade que a gente tem que continuar.

O contrato de TV aberta está garantido até qual temporada? Existe aprazo para que essa negociação comece?

Bahia, Atlético-PR, Coritiba, Santos e Inter têm contratos de TV aberta até 2018. A gente vai negociar no momento que achar adequado. Se a empresa interessada quiser negociar agora, a gente começa. Se quiser deixar para negociar lá em 2018, a gente espera. O importante é manter esse bloco que citei unido.

Vai exigir condições melhores no sistema de pay-per-view também, onde o Bahia é um dos mais injustiçados? Vai começar a negociar quando?

Vamos, sim. Essa injustiça não existe só com o Bahia. Para o torcedor entender, 38% de tudo o que é gerado pelo pay-per-view é direcionado para os clubes. A gente entende que esse porcentual é muito pequeno, precisa ser ampliado. E a metodologia de pesquisa (de audiência, usada para determinar quem ganha mais ou menos na cota) que é utilizada a gente entende que não é mais adequada. Entendemos que o dinheiro do pay-per-view tem que ser compartilhado de maneira semelhante ao da proposta do Esporte Interativo, de 50%, 25% e 25%. Acredito que a gente vai se entender um dia. Não sei se em 2016, se em 2017, mas um dia vai acontecer.

