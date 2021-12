Bahia negocia instalação de grama sintética na Fonte em 2019

Uma mudança histórica está prestes a acontecer na Fonte Nova, que deve passar a ter grama sintética em 2019. O Bahia e o Atlético-PR – dono de estádio já com essa estrutura – foram os principais partidários da aprovação, definida nesta segunda-feira, 5, em reunião na CBF (leia mais abaixo).

“É importante dizer que isso ainda está em fase de negociação, mas um passo importante foi superar a insegurança jurídica, com a aprovação do modelo. A Arena está muito colaborativa, entendendo que também é positivo para ela, mas faltam alguns ajustes para o acerto”, afirmou Guilherme Bellintani, presidente do Bahia.

A alteração do piso é um dos pontos que o clube discute com a Arena para a renovação de contrato, que vence no início de abril. De acordo com Bellintani, a mudança faria o custo da manutenção com o gramado praticamente zerar. “Estamos acertando que a Arena vai fazer o investimento para a troca do gramado. E a redução nos custos de manutenção será compartilhada meio a meio. Ou seja, o Bahia vai ganhar 50% do valor total dessa redução”.

Outra vantagem para o Tricolor é que poderá fazer mais treinamentos no estádio, sem o problema do desgaste da grama, além de ter facilitada uma estratégia de transição da base para o profissional. “Para isso, vamos criar a equipe sub-23, mas havia uma dificuldade em encontrar calendário para esse time. Agora, a ideia é fazer com que o sub-23 sempre jogue nas preliminares das partidas da equipe principal”, revelou o mandatário do Esquadrão.

Assim, Bellintani prevê que o torcedor fique mais tempo no estádio, o que geraria “maior receita com consumo de alimentos e bebidas”. Ele também citou que a Arena terá maior flexibilidade para abrigar outros eventos.

