Bahia negocia empréstimo de volante e meia do Grêmio

Ativo no mercado da bola, o Bahia pode estar com mais dois nomes encaminhados para compor o seu elenco na temporada. O volante, Lucas Araújo, de 21 anos, e o meia Thaciano, ambos do Grêmio, são pretendidos pelo clube, que tenta uma negociação por empréstimo.

De acordo com o estafe do volante, a transferência é considerada positiva, tendo em vista a necessidade as chances de disputar partidas com um maior número de frequência no time baiano.

Atualmente, o jogador vem atuando pelo time alternativo, no Campeonato Gaúcho. Revelado nas categorias de base do clube, Araújo é considerado uma das promessas do Imortal, e também ganhou minutos na Libertadores deste ano.

Mais experiente, Thaciano deve ser envolvido na negociação e chega a capital baiana nesta semana, segundo informações do radialista Marinho Júnior, da Metópole FM. Natural de Campina Grande, na Paraíba, o jogador foi revelado pelo Porto-PE, e possui passagens pelo Boa Esporte-MG e Santos-SP, antes de chegar ao Grêmio, em 2018.

