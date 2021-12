Bahia negocia contratação de zagueiro do América-MG

Após anunciar o zagueiro argentino Germán Conti, de 26 anos, o Bahia pode ter mais uma cara nova para sua defesa, pintando no CT Evaristo de Macedo.

O nome da vez seria o do zagueiro Messias, do América-MG. Atual vice-campeão da Série B, o defensor se destacou na campanha do time mineiro do Brasileirão e na Copa do Brasil.

Para contar com o atleta, o Tricolor estaria disposto a envolver outros atletas na negociação, segundo informações do GE. Os atacantes Marco Antônio e Clayson, o volante Ramon e o lateral-direito João Pedro podem ser os escolhidos.

Além do Esquadrão, o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador de 26 anos, revelado nas categorias de base do Coelho.

