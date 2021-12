Bahia negocia com lateral-direito

Insatisfeito com as opções dos jovens Railan e Madson, além de Rafael Galhardo, sofrendo com problemas físicos, o Bahia está em busca de mais um lateral-direito.

O nome forte do momento é o de Diego Macedo, 26 anos, sem oportunidades no elenco do Corinthians após se destacar pelo Bragantino em 2013.

O Esquadrão, via assessoria de imprensa, confirmou o interesse, mas não deu detalhes da negociação com o atleta, que disputou apenas três partidas nesta temporada.

O clube tem até esta quarta-feira, 19, para inscrever jogadores para o Campeonato Baiano.

