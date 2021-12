Bahia negocia com Caixa para 2016

Sonho antigo do Bahia, o patrocínio máster da Caixa pode se tornar realidade em 2016. Confiante em obter as certidões negativas necessárias, a direção tricolor se reuniu com o banco no final de novembro e deve obter uma resposta ainda nesta semana.

O banco revê seus contratos com o futebol para o ano que vem e deve reduzir o quadro de clubes em 40%, mantendo os de maior visibilidade. Na negociação, o Esquadrão mostrou os resultados dos seus parceiros em 2015 - em que o clube teve seis anunciantes - e o alcance da sua marca, que julga ser o maior da região.

A Caixa anuncia atualmente em 12 clubes, sendo quatro no Nordeste: Sport, CRB, ABC e Vitória. O contrato com o Leão, que ganha R$ 250 mil por mês, vai até o final deste ano.

O interesse em patrocinar o Bahia vem desde 2013, quando o banco procurou a dupla Ba-Vi. A parceria ainda não foi possível porque o Tricolor não possui as Certidões Negativas de Débito (CNDs) necessárias. O documento comprova que o clube quitou suas dívidas públicas e é uma exigência de qualquer patrocínio estatal.

O que conta a favor do Esquadrão agora é a sua provável entrada no Profut, programa do Governo Federal que permitirá aos clubes negociar suas dívidas com a União - que, no caso do Bahia, chega a R$ 120 milhões. O Tricolor fez o pedido de adesão no final de novembro. Através do Profut, o clube vai seguir um plano para quitar o débito em até 240 meses, e poderá obter as certidões antecipadamente.

O vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, desconversou sobre a negociação. "A gente não pode falar sobre possibilidades de patrocínio, mas estamos atentos às oportunidades", disse. Antes de ser confrontado sobre a Caixa, Henriques havia falado sobre os benefícios do Profut: "Tem uma série de procedimentos antes, mas a consequência é conseguirmos as certidões".

O Bahia possui um patrocinador máster desde junho, a construtora MRV. Especula-se que o valor mensal seja de R$ 180 mil. Segundo o diretor de mercado tricolor, Jorge Avancini, a parceria já foi renovada para o ano que vem. E o valor do investimento, reajustado.

Sem resposta

Procurada, a assessoria de comunicação da Caixa não respondeu à demanda antes do fechamento desta edição.

O Vitória também se movimenta para manter o patrocínio, que vem desde 2013. Uma reunião será marcada neste mês com o superintendente da Caixa. Na última renovação, em agosto deste ano, o clube aceitou receber metade do valor anterior, mas está confiante que o retorno à Série A vai ajudar na renovação. Procurado, o vice-presidente rubro-negro, Manoel Matos, não quis comentar sobre a negociação.

adblock ativo