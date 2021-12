Bahia negocia com atacante do América-MG

O atacante Victor Rangel, do América-MG, deve ser anunciado em breve como novo reforço do Bahia para a disputa do 2º turno da Série B. Segundo seu empresário, Sandro Zardo, o atleta já negocia a rescisão contratual com o Coelho e já iniciou as conversas para acertar com o Esquadrão.

Rangel, de 25 anos, se destacou no Campeonato Gaúcho do ano passado, pelo Guarani de Palhoça, e logo foi contratado pelo Grêmio, onde disputou seis jogos na Série A sem marcar gols.

Neste ano foi para o América-MG, onde fez 29 partidas - 13 pela Série A - e marcou cinco gols. Um destes contra o Vitória, no empate em 1 a 1 em Belo Horizonte pelo 1º turno do Brasileiro.

Capixaba, Rangel defendeu antes do Guarani times como Marcílio Dias (SC), Madureira (RJ) e Desportiva Ferroviária (ES).

