Bahia nega que Gabriel tenha pré-contrato com o Inter

Por meio de uma nota oficial publicada em seu site, o Bahia se pronunciou na tarde desta quinta-feira, 8, contra os rumores de que o meia Gabriel teria assinado um pré-contrato com o Internacional.

"A diretoria do Esporte Clube Bahia esclarece que o atleta Gabriel, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2015, não assinou pré contrato com nenhuma outra agremiação", diz a nota.

A publicação traz ainda uma declaração do presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, que classificou a especulação em torno do meia tricolor como "infundada e absurda".

"Li a notícia sobre este possível pré-contrato com o Inter, mas ela é infundada e absurda. Até o momento, tudo que saiu sobre uma possível saída dele é boato ou especulação", garantiu o mandatário do Esquadrão.

Mais cedo, depois das atividades no Fazendão, o próprio jogador se encarregou de negar o vínculo com o Colorado: "Tenho contrato com o Bahia até 2015 e me sinto feliz aqui. Para mim isso é apenas conversa. Não passaram nada para mim e tenho vontade de continuar aqui, que é o clube que eu amo", disse Gabriel.

A notícia de que o principal jogador do time baiano estaria garantido como novo reforço equipe gaúcha fora veículada pelo jornal Correio do Povo, do Rio Grande do Sul.

