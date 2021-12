Bahia não vence o Palmeiras em Salvador há 24 anos

Nesta quarta-feira, a partir das 19h30, o Bahia recebe o Palmeiras em Pituaçu, na Avenida Paralela, para um jogo decisivo. De um lado, o Esquadrão busca aumentar sua vantagem para a zona de rebaixamento, que no momento é de oito pontos. Do outro, o alviverde luta para escapar da temida zona da degola, onde se encontra desde a 19ª rodada.

Mas para alcançar seu objetivo e frustrar os planos do adversário, o tricolor terá que quebrar um indigesto tabu que já dura 24 anos: desde 1988, ano em que foi bicampeão brasileiro, que o Esquadrão de Aço não vence o Palmeiras jogando em Salvador. O jogo aconteceu no dia 30 de outubro daquele ano, na Fonte Nova, e o placar foi de 1 a 0 para o Bahia, gol de Bobô cobrando falta.

De lá para cá, o Bahia recebeu o Palmeiras em nove oportunidades, com seis triunfos para o time paulista e três empates. Na história dos confrontos na capital baiana, foram 26 partidas, com 13 vitórias para o alviverde, quatro para o tricolor e nove empates. No total, os times se enfrentaram 44 vezes, com larga vantagem para o Verdão: 23 triunfos contra nove do Esquadrão e 12 empates.

O último jogo em Salvador aconteceu no dia 20 de novembro do ano passado, em Pituaçu, pela 36ª rodada da Série A. O time do então técnico Luiz Felipe Scolari venceu o de Joel Santana pelo placar de 2 a 0 - gols de Ricardo Bueno e Marcos Assunção. O Esquadrão deu o troco neste ano, quando venceu o Verdão também por 2 a 0, na Arena Barueri, pelo primeiro turno do Brasileirão. Os dois gols foram marcados por Souza.

