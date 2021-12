Bahia não vence o Cruzeiro no Brasileirão há 19 anos

Uma hipotética criança que tenha nascido no dia 28 de agosto de 1994 hoje prepara-se para ingressar na faculdade ou já avança nos primeiros semestres do curso superior escolhido.

A data faz referência ao último triunfo do Bahia sobre o Cruzeiro em Campeonatos Brasileiros. Na ocasião, o tricolor batia os mineiros pela última vez nos últimos 19 anos.



O jogo foi disputado na Fonte Nova, com gols de Raudinei e Paulo Emílio marcando para o Bahia, enquanto Jean Carlo descontou para os visitantes.



Nesta quarta-feira, 4, às 21h50, na Arena Fonte Nova, as duas equipes voltam a medir forças, expondo o longo jejum do tricolor ante o time celeste. Ao todo, são 13 confrontos entre os dois clubes, com 11 vitórias do Cruzeiro e dois empates.

De todos os times da Série A, o mais extenso tabu do Bahia é diante do Coritiba. A última vitória foi no Brasileiro 1985. Porém, com o Cruzeiro o retrospecto traz lembranças mais amargas que as do Coxa.

Diante dos mineiros, por exemplo, nestes 19 anos, foram três goleadas sofridas que deixaram sequelas: 5 a 0 em 1995, 5 a 2 em 2003 e 7 a 0 no mesmo ano, quando foi decretado o rebaixamento do tricolor.

Em quase duas décadas de tabu, o Cruzeiro marcou 36 gols nestes 13 jogos de invencibilidade, enquanto o Bahia registrou apenas 10 tentos.

Para quebrar a marca - Apesar de tantas marcas negativas, o atual elenco do Bahia tem algo positivo para se apegar em um passado recente. O grupo já mostrou ter forças suficientes para superar cicatrizes negativas no histórico do tricolor. Na terceira rodada do Brasileiro, o Bahia derrotou o Internacional fora de casa por 2 a 1. Antes desse tricolor Bahia contra o Colorado havia sido em 1990, também por 2 a 1.

"O grupo tem mostrado força em vários momentos do campeonato. Temos que nos apegar a esses bons momentos para superar as dificuldades. O trabalho até aqui tem sido bom", disse o goleiro Lomba.

Outro ponto positivo para os baianos é que a Raposa, entre titulares e reservas, terá, ao todo, sete desfalques. São eles: o zagueiro Victorino, os volantes Nilton, Souza e Tinga, o meia Élber e os atacantes Dagoberto e Luan.

Para este jogo, pela primeira vez a Fonte Nova vai disponibilizar ingressos populares no setor norte. Estes serão vendidos ao preço de R$ 30 (a inteira). O lote é de 6 mil bilhetes.

