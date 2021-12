Bahia não vai contar com Wallyson para jogo com o São Paulo

O atacante Wallyson saiu ainda na primeira etapa da partida com o Flamengo, na quarta-feira, 16, e será avaliado pelos médicos do Bahia para saber se há gravidade na lesão. No entanto, mesmo que seja liberado para atuar no próximo domingo, o atleta não vai poder entrar em campo contra o São Paulo por questões contatuais.

Wallyson tem os direitos federativos ligados ao tricolor paulista e está emprestado ao Esquadrão até o final da temporada. Para o seu lugar, a tendência é que Cristóvão escale Marquinhos Gabriel, que o substituiu no Maracanã, municiando William Barbio e Fernandão na linha de frente.

Os dois próximos confrontos do Bahia serão dentro de casa e o time precisa vencer para não ser ultrapassado pelos times na zona da degola. O duelo com o São Paulo, adversário direto na briga, está marcado para o próximo domingo, 20, às 15h (horário de Salvador).

Atualmente o Esquadrão ocupa a 14ª posição com 34 pontos, enquanto o tricolor paulista tem um ponto a mais e é o 12º colocado. O São Paulo vem de quatro jogos sem derrota, dentre eles, um triunfo sobre o líder Cruzeiro, no Mineirão.

