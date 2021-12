Bahia não terá Pittoni contra o América-MG

O paraguaio Wilson Pittoni sentiu um desconforto na coxa direita nesta terça-feira, 13, logo após o treino no Fazendão, e foi vetado de última hora do jogo contra o América-MG, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado nesta quarta, 14, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

Em seu lugar deve jogar Branquinho, que foi poupado da atividade, mas não deve ter problemas para entrar em campo. Caso não jogue, Emanuel Biancucchi será titular.

No ataque Henrique jogará no lugar de Rhayner. William Barbio, que foi relacionado, deve começar no banco de reservas. As outras novidades são o zagueiro Robson e o volante Feijão. Com um incômodo na coxa esquerda, Hélder também foi vetado.

