Bahia não segura a pressão e perde para o Goiás

Inferior na primeira parte do jogo da noite deste domingo, 13, no Serra Dourada, em Goiânia, o Bahia não segurou a pressão e foi derrotado por 3 a 1 pelo Goiás, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time Esmeraldino, comandado pelo gordinho artilheiro Walter, precisou apenas dos 45 minutos iniciais para liquidar a partida contra o Tricolor baiano, que caiu uma posição na tabela de classificação.

Na primeira metade do confronto, o Goiás o Goiás se impôs e criou as melhores oportunidades. O time da casa abriu 3 a 0, com os gols marcados por Hugo, que inaugurou o placar aos quatro minutos, Walter (aos 31') e Eduardo Sasha (aos 38'). Na etapa final, o Esquadrão voltou mais aceso e, mesmo com um jogador a menos - após a expulsão do lateral Neto - até conseguiu diminuir o placar, com o gol marcado pelo atacante Wiliam Barbio, mas não evitou o revés.

Com a derrota, o Bahia cai para a 11ª posição e permanece com 36 pontos. O Esquadrão está a 12 pontos do grupo dos quatro primeiros colocados, que se classifica à Libertadores, e a quatro da zona de rebaixamento. Já a equipe do Goiás agora ocupa a oitava colocação, com 40 pontos.

Para tentar se recuperar na tabela e se distanciar da zona da degola, o Tricolor volta à campo na próxima quarta-feira, 16, contra o time do Flamengo. O jogo será no estádio do Maracanã, às 21h50. Também fora de casa, o time goiano enfrenta o Vasco no Moacyrzão, na quinta-feira, às 19h30.

O jogo

Com campanhas parecidas no Campeonato Brasileiro, Goiás e Bahia entraram em campo nesta noite em busca de um triunfo, para fugir do fantasma do rebaixamento e manter vivo o sonho de uma vaga entre o grupo que se classifica à Libertadores. O jogo começou movimentado, com as duas equipes no ataque, mas não demorou muito para os donos da casa tomarem conta da partida.

Logo aos quatro minutos, após boa jogada pela direita, Eduardo Sasha cruzou na área e encontrou Hugo, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, anotando o seu quarto gol no Brasileirão: 1 a 0 para o Esmeraldino.

Enquanto o time do Bahia tentava, sem sucesso, chegar até o gol dos donos da casa, a equipe do Goiás apostava nas jogadas em velocidade dos meias Eduardo Sasha e Hugo e nas investidas do atacante Walter. E, por falar no gordinho artilheiro, foi dele o segundo gol do time goiano, aos 31 minutos: após receber belo lançamento, Walter ficou livre na área e marcou um golaço após dar um toque sutil sobre o goleiro Omar: 2 a 0.

O time do Esquadrão até chegou com perigo aos 36 minutos, quando William Barbio recebeu na área, arriscou e exigiu grande defesa do goleiro Renan, mas foi a equipe goiana quem marcou novamente. Dois minutos depois, Hugo recebeu na entrada da área e soltou uma bomba. O goleiro Omar defendeu, mas deu rebote nos pés de Sasha, que não perdoou e marcou o terceiro, fazendo a equipe Esmeraldina ir para os vestiários com grande vantagem.

Na segunda etapa, o técnico Cristóvão Borges voltou mais ofensivo: trocou o volante Diones pelo atacante Souza. O Esquadrão começou a etapa final mais aceso, já o Goiás caiu de rendimento. Aos dois minutos, o gol tricolor quase saiu com Fernandão: após levantamento na área, o atacante subiu e mandou de cabeça com perigo. A bola passou perto do gol de Renan.

Aos nove minutos, o lateral Neto foi expulso após dar carrinho em Roni, deixando a equipe baiana com um jogador a menos. No entanto, apesar da desvantagem numérica em campo, o Esquadrão continuou buscando o gol, que saiu aos 22 minutos. Souza recebeu de Fernandão e tocou para William Barbio, que arriscou uma bomba e diminuiu o placar.

Mesmo com um jogador a mais, o time da casa se preocupou apenas em garantir a vitória construída na primeira etapa do jogo. As únicas boas chances da equipe Esmeraldina no segundo tempo saíram nos minutos finais. Aos 45, Eduardo Sasha mandou uma bomba na trave e, nos acréscimos, Walter arriscou, mas Omar evitou o gol contra o time baiano, que, mesmo equilibrando as ações no segundo tempo, saiu de campo com a 10 derrota na competição.

Veja os gols

Alan Tiago Alves

