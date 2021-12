Bahia não sai do zero com Liverpool-URU e está fora da Sul-Americana

O Bahia ficou apenas no empate contra o Liverpool, na noite desta quinta-feira, 21, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai, e foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. Com isso, o Tricolor dá adeus de forma precoce do torneio continental após ter perdido o jogo de ida na Fonte Nova, em Salvador, por 1 a 0.

Agora, o Esquadrão volta as suas atenções para as competições nacionais. E o próximo adversário será o Fortaleza, no domingo, 24, na Arena Castelão, partida válida pela 4ª rodada da Copa Nordeste.

O jogo

Precisando buscar o resultado, o técnico Enderson Moreira armou o Tricolor de maneira bastante ofensiva, com Shaylon, Ramires, Arthur e Gilberto jogando mais avançados.

No entanto, a primeira chance de perigo foi do time uruguaio. Logo aos 06 minutos, o volante Gregore fez falta em Martínez e, na cobrança, Guastavino exigiu boa defesa do goleiro Douglas.

A partir daí, o Bahia começou a tomar conta do jogo e, aos 09 min, Douglas Augusto recebeu a bola na entrada da área e chutou bem, para a defesa do goleiro Jorge Bava, destaque da partida nesta noite.

Com a zaga do Liverpool bastante fechada, o atacante Arthur acabou sendo a válvula de escape no setor ofensivo do Esquadrão, criando boas jogadas pelo lado direito do campo.

Aos 30 minutos da primeira etapa, o árbitro Gery Vargas interrompeu a partida para uma parada técnica para hidratação dos jogadores.

No retorno, o Tricolor mostrou que estava mais ligado na partida e levou perigo ao gol adversário por algumas vezes. Em uma delas, aos 42 minutos, exigiu boa defesa do goleiro do Liverpool, após chute de Moisés.

Tudo ou nada

Na volta do intervalo, o Liverpool levou perigo à meta do Bahia com menos de 01 minuto do segundo tempo. Após falha da defesa do Tricolor, Martínez saiu cara a cara com o goleiro Douglas, mas finalizou para fora.

Em seguida, o tricolor respondeu com Jackson em cobrança de falta. O zagueiro bateu com muito veneno, colocando a bola na trave.

Mesmo com o volume de jogo maior, o Bahia ainda tinha dificuldade em chegar com perigo ao gol do goleiro Jorge Bava. O Esquadrão tentava o avanço pelas laterais, com Nino e Moisés jogando mais soltos. No entanto, a conclusão era sempre interceptada pela defesa uruguaia.

Se as bolas na área não estavam dando certo, a situação se agravou ainda mais, após o técnico Enderson Moreira sacar o centroavante Gilberto para dar lugar a Guilherme. A substituição obrigou o Bahia a arriscar mais de fora da área, com Shaylon e Ramires.

Já no final da partida, com setor ofensivo prejudicado, Enderson Moreiro resolveu colocar o atacante Iago no lugar do volante Douglas. No entanto, faltou tempo para o time do Bahia reverter a situação.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

