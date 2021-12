Bahia não sai do empate com o Criciúma e continua na degola

Após acatar as decisões do ex-interino Charles no digno empate contra o Corinthians, no Itaquerão, Gilson Kleina fez, ontem, sua estreia de fato pelo Bahia.



E decepcionou. O time, que vinha evoluindo, teve uma recaída e, em atuação desastrosa, ficou no 0 a 0 com o Criciúma, dentro de casa. O resultado fez o Tricolor ficar na antepenúltima colocação do campeonato. No domingo, sai para enfrentar o Atlético-PR, em Curitiba.

Tigre em casa?



Com apenas dois pontos somados como visitante até então, o Criciúma, por algum motivo - provavelmente a apatia tricolor -, sentiu-se em casa durante os primeiros 45 minutos na Arena Fonte Nova.



Já no primeiro minuto, aproveitou-se de falha na saída de bola de Uelliton para assustar. Silvinho chutou para fora. Perigo maior levou Fábio Ferreira, aos quatro minutos. Ele errou por pouco uma cabeçada após falta cobrada por Wellington.



O Criciúma ainda chegou com outra boa testada, desta vez de Martinez, antes de o Bahia melhorar um pouco. No entanto, as jogadas de ataque do Esquadrão destacaram-se pelo fato de os atletas mal terem conseguido concluí-las. Foi o caso de Kieza, aos 23, e de Marcos Aurélio, sete minutos depois.



Este último, por sinal, esteve apagado durante toda a etapa inicial, prejudicando a evolução da equipe montada por Gilson Kleina. O time só conseguia fazer seu jogo fluir em lances pelas laterais, com Railan e Guilherme Santos, este mais seguro em relação às recentes atuações.



Aos 36, Rhayner usou o corredor direito para adentrar a área do Tigre. Porém, o chute saiu torto. Cinco minutos mais tarde, foi criada a jogada mais bonita do primeiro tempo. Só poderia ter sido do Criciúma. Silvinho buscou o ângulo em chute de curva e falhou por um fio de cabelo.



A etapa complementar começou exatamente igual à primeira, com o time catarinense fazendo a torcida tricolor suspirar. Wellington Bruno deu um lindo passe para Silvinho bater em cima de Lomba.



Era sinal de que o martírio seria grande para o Bahia no restante do segundo tempo. A verdade é que a galera sofreu principalmente por conta da qualidade da partida, que quase não ofereceu emoções - para o bem ou para o mal.



Com a falta de inspiração de todos os seus atletas, o Esquadrão só ameaçou o gol do Criciúma em cabeçada de Kieza, aos 40 minutos. Em compensação, os pelos tricolores ficaram de pé durante os acréscimos. Primeiro, Danilo acertou a rede pelo lado de fora. Depois, no último lance do embate, Wellington Bruno finalizou para grande defesa de Lomba.

