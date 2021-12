Bahia não resiste aos desfalques e perde para Coritiba

Repleto de desfalques, o Bahia não conseguiu segurar o Coritiba, que jogando em sua casa, acabou vencendo pelo placar de 2 a 1. A derrota deste domingo, 14, para um adversário direto da tabela, só não foi mais prejudicial à equipe porque o Esquadrão de Aço manteve seus oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Sem contar com Titi e Danny Morais, a defesa reserva do Bahia, formara por Alysson e Lucas Fonseca, acabou demonstrando fragilidade no jogo aéreo. Foi assim que o Coxa abriu o placar, aos 10 minutos, com Luccas Claro aproveitando falha na marcação. Alysson se redimiu quatro minutos depois, quando deixou tudo igual após desviar falta cobrada por Neto.

Se na etapa inaugural o Bahia conseguiu equilibrar o jogo, no segundo tempo o Verdão paranaense dominou por completo, e só não goleou porque Marcelo Lomba estava numa tarde inspirada. Aos 27 minutos, porém, o camisa 31 nada pôde fazer quando Deivid, livre na área, cabeceou para dar o triunfo ao Coxa.

A derrota nesta 30ª rodada só não foi mais prejudicial ao Bahia porque seus adversários da zona de rebaixamento também foram derrotados: o Sport perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG e o Palmeiras derrotado por 1 a 0 para o Náutico. O Figueirense foi outro que caiu neste domingo, por 2 a 0, para o São Paulo.

Assim, o Esquadrão segue em 16º, com 35 pontos. São oito a mais que o Leão pernambucano, 17º, com 27, e nove à frente do Verdão paulista, 18º, com 26. Na próxima rodada, a 31ª, a equipe do técnico Jorginho encara mais uma batalha direta contra a zona de rebaixamento: o Bahia recebe o Palmeiras em Pituaçu, na quarta-feira, 17, às 19h30.

Bahia resistente - Os desfalques mostraram que iam fazer a diferença contra o Bahia logo no início do jogo. Com Jones, Zé Roberto e Rafael pouco entrosados, o Esquadrão de Aço não conseguiu segurar a bola no campo de ataque. Na defesa, o cenário se repetia, com os zagueiros reservas Lucas Fonseca e Alysson batendo cabeça na proteção aérea.

O Coritiba começou um pouco melhor: aos 10 minutos, Deivid criou o primeiro lance de perigo, chutando cruzado da direita; Alysson travou na hora certa. No lance seguinte, Rafinha cobrou o escanteio aberto na área do Bahia; Luccas Claro surpreendeu a marcação de Alysson e subiu sozinho para cabecear no canto de Lomba: 1 a 0 Coritiba.

O gol, no entanto, não abalou tanto o Esquadrão de Aço. Aos 14, Neto cobrou falta com efeito na área do Coxa; Vanderlei saiu mal do gol e Alysson raspou na bola para deixar tudo igual. 1 a 1 no placar. Aos poucos, o Bahia ia se achando em campo e passava a equilibrar as oportunidades.

Aos 19, após bate e rebate na área, a bola sobrou para Deivid; o atacante chutou rasteiro, mas Lomba pegou bem. Aos 31, Everton Ribeiro se enroscou com Lucas Fonseca na área e caiu pedindo pênalti, mas o árbitro nada apitou. Aproveitando a distração, Rafael recebeu lançamento, dividiu com o zagueiro e ficou de cara para Vanderlei; o juiz anulou tudo apitando falta do garoto.

Bola aérea faz diferença - Se no primeiro tempo, apesar dos desfalques, o Bahia resistiu bem, o mesmo filme não foi visto durante a etapa complementar. Sufoco para Marcelo Lomba, obrigado a operar milagres para salvar o tricolor de uma goleada.

A pressão do Coxa começou aos 12 minutos: Lincoln, com total liberdade, recebeu cruzamento no segundo pau e cabeceou certeiro; Lomba se esticou todo para pegar. Aos 15, Júnior Urso recebeu sozinho na área e chutou cruzado; o goleiro tricolor catou mais uma; no rebote, Deivid chutou forte e Lomba mandou para escanteio.

A bola aérea do alviverde voltou a funcionar com 22 minutos. Após cobrança de falta, Deivid ajeitou para Rafinha, que apesar da sua baixa estatura, conseguiu cabecear raspando a trave de Lomba. Aos 27, outra bola alçada na área tricolor: desta vez, Lincoln colocou com perfeição na cabeça de Deivid; sozinho, o artilheiro não desperdiçou e mandou para a rede do Bahia: 2 a 1 Coritiba.

Na sequência, o técnico Jorginho até tentou modificar o time, colocando o amuleto Lulinha. Mas o Bahia, pouco inspirado, nada conseguiu. Resultado: mais uma derrota na conta do Esquadrão de Aço.

