O Bahia parece ter sentido a pressão dos quase 64 mil torcedores que lotaram a Arena Castelão, em Fortaleza, na noite de quarta-feira, 29, e deixou escapar a chance de trazer a taça da Copa do Nordeste para Salvador, ao perder a partida contra o Ceará por 2 a 1.

Thaís Seixas Bahia não reage e Ceará fica com o título do Nordestão

Por ter perdido a primeira partida da final na Arena Fonte Nova, realizada na quarta passada, o Esquadrão precisava vencer o Vozão por 2 gols de diferença para ficar com o título. O triunfo por 1 a 0 - mesmo placar no jogo de ida -, levaria a decisão para os pênaltis. Entretanto, a equipe baiana não se econtrou em campo e só conseguiu marcar seu gol de honra, aos 44 minutos do segundo tempo - aí já era tarde.

"A gente estava muito cansado. Tem o jogo de domingo e o restante do ano para subir com o Bahia. Recebemos o apoio do pessoal de casa. É triste, mas é vida que segue. O Ceará tem seu mérito, já que chegou na final. Peço desculpas ao torcedor que lotou o primeiro jogo", lamentou Souza sobre o resultado.

O jogo

O tricolor baiano começou a partida pressionando o time da casa e criou muitas chances de gol. Um deles aconteceu aos 9 minutos, quando Rômulo cruzou e Souza cabeceou direto para o gol de Luiz Carlos, mas Fernandinho cortou em cima da linha.

Tentando se defender da investida tricolor, a equipe do Ceará apostou nos contra-ataques para sair na frente no placar. O gol veio aos 15 minutos, quando Charles aproveitou o cruzamento da direita, subiu mais que a zaga do Bahia e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Jean, sem chance de defesa.

O Bahia não se deixou abater após levar o primeiro gol, mas cometeu muitos erros nos passes e, mesmo chegando com frequência ao gol adversário, pecou nas finalizações.

O placar desafavorável pareceu deixar os jogadores ansiosos pelas jogadas e muitos acabaram cometendo faltas bobas, como Tony e Wilson Pittoni, que acabou levando um cartão amarelo.

O segundo gol cearense, aos 6 minutos do segundo tempo, também resultou de uma bola aérea, mostrando a fragilidade da defesa tricolor. Após cobrança de escanteio de Ricardinho, Gilvan cabeceou sem chance de defesa para o goleiro Jean.

Antes disto, Ricardinho já havia assustado a zaga do Bahia com uma bola direto na trave. O Esquadrão sentiu a pressão após os dois gols e não conseguiu manter a bola na zona de ataque, desperdiçando muitas chances e mostrando nervosismo. O gol de honra aconteceu apenas por causa de uma falha da defesa cearense.

<GALERIA ID=20012/>

adblock ativo