Bahia não nega interesse em Adriano "Michael Jackson"

O burburinho em torno da possível contratação do atacante Adriano 'Michael Jackson' pelo Bahia voltou a ganhar força. Artilheiro do tricolor na campanha do acesso, em 2010, o baiano de Valença (a 256 km de Salvador) seria o grande presente de natal da diretoria do Bahia.

De acordo com o gestor Paulo Angioni, Adriano realmente interessa. No entanto, a negociação é "difícil". Principalmente, "por conta do fator monetário". Não foram divulgados valores. O atacante está vinculado ao Dalian Shide, da China. Seu contrato é até dezembro de 2014. e o time chinês não aceita emprestar o jogador, apenas vendê-lo. Eis o problema.



Sem dinheiro em caixa, o Bahia tenta usar a vontade do atleta a seu favor. De férias, Adriano curte o feriado natalino com a família em Valença. Contatado pela reportagem, o jogador foi sucinto ao ser questionado se aceitaria ou não retornar para o Bahia. "Quero voltar, todo mundo sabe do meu desejo. Mas os caras (clube chinês) só liberam se houver compensação financeira. Aí, coBahia não nega interesse em Adriano "Michael Jackson"mplica", disse, por mensagem via celular.

Seu tio e também espécie de conselheiro, Jordani, afirmou ainda que o Bahia sondou Adriano, porém, não passou disso. "Ele tem contrato até 2014. O Bahia não apresentou, até agora, nenhuma proposta. Não passou de uma sondagem. Ele está aqui com a gente, curtindo a família. É óbvio que, para ele, seria bom retornar. Ficaria mais perto da família, de volta ao Brasil. Mas futebol envolve várias coisas", ressaltou.

Aos 25 anos, Adriano foi um dos grandes destaques da campanha do acesso do Bahia à elite em 2010. Na época, vestiu o manto azul, vermelho e branco em 26 partidas na Série B.

Desempenho - Ele marcou 15 vezes e terminou como artilheiro do clube no certame. O bom desempenho despertou interesse do Palmeiras, que, solicitou, por empréstimo, o atacante ao Fluminense - clube ao qual Adriano pertencia.

No alviverde, acabou se lesionando e não teve sequência. Fez apenas 24 partidas. Destas, 14 no Paulista, seis na Série A e quatro na Copa do Brasil. Marcou só cinco gols. Negociado pelo Flu por R$ 4,5 milhões, Adriano deixou o Palmeiras em julho. No mesmo mês, fez sua estreia pelo Dalian Shide.



De lá para cá, porém, acumula altos e baixos no time chinês. Até agora, esteve em campo em 34 jogos (21 como titular) pelo Nacional e soma sete gols. Em matéria publicada pelo jornal Lance!, Adriano falou sobre a dificuldade encontrada no futebol asiático.

"O país é totalmente diferente, principalmente o clima. O futebol lá é mais de correria", disse. Ao que tudo indica, o Bahia só deve apresentar novos contratados em 2013. As únicas novidades, até agora, são as renovações do técnico Jorginho, do zagueiro Danny Morais e do volante Diones.

adblock ativo