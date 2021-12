Bahia não faz parte dos planos de Alan Kardec

Após especulações de que o Bahia estaria em processo de negociação com Alan Kardec - atacante, que atualmente defende o São Paulo -, o pai e empresário homônimo do jogador disse que "não existe nenhum contato ou negociação" com o Tricolor baiano.

Kardec revelou que o jogador tem "um contrato bom e longo com o São Paulo" e que, embora considere o Bahia um dos clubes "que mais leva torcida para o estádio", a mudança não faz parte dos planos do atacante.

"Ele se machucou e tem recebido toda a assistência e carinho do São Paulo. Temos uma gratidão enorme e queremos retribuir toda essa atenção ao clube e à torcida. Por isso, honestamente, não gostaria de uma transferência nesse sentido", disse o pai e empresário do jogador.

Revelado nas divisões de base Vasco, com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Internacional, e pelo Benfica, de Portugal, Alan Kadec chegou ao São Paulo em 2014. Em 51 partidas disputadas, o atacante marcou 23 vezes pela equipe paulista.

adblock ativo