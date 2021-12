Bahia não coloca força máxima para 1º jogo das quartas do Nordestão

Receba críticas ou não, o técnico Guto Ferreira achou sua escalação preferida do Bahia. Tanto que, nos últimos sete jogos, apenas uma vez fez mais de uma mudança na ‘formação ideal’.

Foi no duelo de duas semanas atrás com o Blooming, no jogo de ida da fase inicial da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 26, diante do Botafogo-PB, também num mata-mata – primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste– Guto volta a fazer mexidas mais contundentes na escalação.

Se frente ao Blooming a opção foi por poupar vários titulares da desgastante viagem para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia (apenas o goleiro Douglas começou jogando), contra o Belo, em João Pessoa, a maioria dos desfalques é por motivo de força maior.

O meia Zé Rafael e o lateral esquerdo Léo estão fora por suspensão. Já o lateral direito Nino Paraíba foi liberado do embate para acompanhar o nascimento do filho. Apenas o zagueiro Lucas Fonseca estaria apto a atuar, porém, como vem de contusão recente, a comissão técnica decidiu pela sua permanência em Salvador para aprimorar a forma física para o duelo de domingo, na Fonte Nova, diante do Atlético-PR, pelo Brasileirão. Opção que deixa clara a prioridade que o Bahia dá à principal competição do país.

O encontro com o Botafogo paraibano põe fim a um hiato de quase um mês sem jogos pelo Nordestão, e dá início a uma mescla de desafios que o Tricolor terá de enfrentar nos próximos meses. Além da competição regional, da Série A e da Sul-Americana, o time estreia na Copa do Brasil em maio, quando desafia o Vasco pelas oitavas de final.

“A gente está em uma sequência bastante corrida em uma série de campeonatos, decisões, jogos importantíssimos. Acaba um campeonato, começa outro. Estamos conscientes disso. Penso que o Bahia está mais preparado do que nas últimas temporadas para aguentar a sequência de partidas”, opinou o goleiro Douglas, que participou de 18 dos 22 compromissos que a equipe teve na temporada.

Além dos titulares que são desfalques, o atacante reserva Kayke, recuperando-se de lesão, segue de fora. Em compensação, o meia Felipe, revelação da base que jogou apenas 29 minutos de uma partida pelo time profissional em 2018, foi relacionado.

E a escalação?

Com as mudanças forçadas, resta uma dúvida em relação aos jogadores que Guto Ferreira mandará a campo no Estádio Almeidão. Nas laterais, não há mistério. Nino e Léo serão substituídos, respectivamente, por João Pedro e Mena. E, na retaguarda, Douglas Grolli entra no lugar cativo de Lucas Fonseca.

Apenas na brecha deixada por Zé Rafael fica a interrogação. Em namoro com a turma tricolor depois do gol heroico do triunfo no último instante do confronto com o Santos, no último sábado, o centroavante Júnior Brumado poderia entrar, com Edigar Junio sendo deslocado para a ponta. Outra opção é o meia Régis.

