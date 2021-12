Bahia mudará novamente ante o Jacuipense; lateral deve estrear

É certo que o técnico Guto Ferreira vai mudar o Bahia para enfrentar o Jacuipense, na quarta-feira, 1º, às 20h45, em Riachão do Jacuípe, pela segunda rodada do Baiano. Primeiro, por uma questão estratégica, de revezar a equipe a cada partida.

Segundo que, depois de Edigar Junio, o comandante pode perder mais dois atletas por algum período. O lateral esquerdo Matheus Reis deixou o duelo com o Jacobina, neste domingo, em Pituaçu, reclamando de dores na região do púbis. Além dele, o meia Renato Cajá, que também abandonou o campo por conta de dores, corre risco de ter sofrido lesão na panturrilha direita.

Nesta terça, 31, será divulgado o resultado dos exames realizados pelos dois jogadores e, consequentemente, o tempo para recuperação. Nesta segunda, eles ficaram no departamento médico fazendo tratamento ao lado do atacante Edigar Junio, que teve um estiramento num tendão de aquiles, e do volante Yuri, com lesão num joelho.

Além deles, é praticamente certo que jogadores que atuaram nas duas partidas oficiais do Tricolor até agora na temporada e não foram substituídos sejam poupados da viagem a Riachão do Jacuípe. O goleiro Jean e o lateral direito Eduardo são os únicos dentro deste perfil.

“A maneira como a equipe será escalada é uma situação que a cada jogo teremos que administrar. Você vê que terminamos esse jogo com Cajá reclamando de dores e Matheus Reis também”, explicou Guto, após o triunfo sobre o Jacobina por 2 a 0. “Não vou chegar a ter um time só do Bahia em momento nenhum do ano. Vou ter que rodar todo mundo”, complementou.

Ensaio

Já pensando no duelo contra o Jacuipense, Guto ensaiou nesta segunda, 30, um possível time titular. A novidade foi a entrada de Wellington Silva na lateral direita, aparentemente apto para estrear pelo Esquadrão.

O restante da defesa teve os principais jogadores de cada posição: Tiago, Jackson e Armero. No meio-campo treinaram Matheus Sales, Renê Júnior e Régis; e no ataque, Mário, Allione e Hernane. O treino tático não teve goleiro. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Jacobina fez um trabalho regenerativo.

Apesar da escalação desta segunda, o time só será definido nesta terça, 31. A equipe faz o último treino pela tarde e embarca no início da noite para Feira de Santana, onde dormirá antes do duelo em Riachão.

adblock ativo