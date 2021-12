Bahia muda o foco e já pensa na decisão com o São Paulo

Após manter a invencilibildade em casa no Brasileirão, o Bahia virou a chave a já voltou ao batente para o duelo decisivo contra o São Paulo, pelo jogo de volta da oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será realizado na quarta-feira, 29, às 21h30.

O elenco Tricolor se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 27. Como de costume, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na última partida fizeram apenas um regenerativo.

Os demais participaram de um coletivo com a equipe de transição. A atividade terminou em 2 a 1 para os profissionais, com gols do centroavante Fernandão e do lateral-esquerdo Paulinho.

Com dores na coxa, o atacante Rogério ficou em tratamento e não trabalhou com o restante do elenco. O Tricolor fará a última atividade antes do duelo contra o time paulista na manhã desta terça, 28, às 9h.

