Bahia muda a chave e já pensa no Jacobina pelo Baianão

Após o empate sem gols contra o Fortaleza, na estreia da Copa do Nordeste, o elenco do Bahia já voltou ao batente na tarde desta sexta-feira, 27. O time se reapresentou e treinou no campo do Fazendão em preparação para o duelo contra o Jacobina, neste domingo, 29, às 18h30, no estádio de Pituaçu, pela rodada de abertura do Campeonato Baiano.

A atividade técnica foi direcionada aos atletas que atuaram por até 45 min no duelo contra o Leão do Pici. Os que atuaram por mais de um tempo foram liberados.

O volante Feijão, que vinha treinando apenas a parte física, atuou normalmente no trabalho desta sexta. O lateral Wellington Silva, no entanto, continuou o treinamento para se recondicionar.

O atacante Edigar Junio, com uma lesão no pé direito e o volante Yuri, com dores no joelho, não treinaram e ficaram apenas no tratamento médico.

Neste sábado, 28, às 18h30, o elenco faz o último treino antes da estreia no Baianão.

