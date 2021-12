Bahia muda a 'chave' e já mira duelo com o Rio Branco

Após o triunfo sobre o Jacobina, o Bahia já volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil desta temporada, na quarta-feira, 13, às 22h30 (horário da Bahia), na Arena da Floresta, diante do Rio Branco.

Nesta segunda, 11, o elenco Tricolor passou o dia em viagem para o Acre e, sem tempo para treinamento, os jogadores considerados titulares tiveram de realizar uma atividade ainda no campo da Arena Fonte Nova, logo depois do jogo contra o Jegue da Chapada.

Para o duelo em território acreano, o técnico Enderson Moreira garantiu que vai utilizar o que há de melhor no Esquadrão e, por isso, utilizou o time alternativo na partida do Campeonato Baiano.

“Força máxima. Isso a gente não tem dúvida. Copa do Brasil a gente vai jogar um jogo apenas, com uma vantagem mínima. É extremamente difícil, contra uma equipe que tem bons resultados na temporada, com atuações espaçadas. Estão mobilizados para esse momento. Vamos enfrentar uma decisão, mas estamos nos preparando da melhor maneira para isso. Nosso pensamento é sempre decidir, ter jogos importantes”, revelou o comandante.

No entanto, o treinador ainda não poderá contar com uma peça muito importante e titular absoluto da sua equipe: o meia Ramires. O jovem atleta, que encerrou sua participação no Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira no último domingo, já está em Salvador, mas só voltará aos treinos na quinta.

Fernandão no DM

O atacante Fernandão mal reestreou pelo Bahia e já está no departamento médico. Fora do triunfo sobre o Jacobina, com uma lesão no adutor da coxa, o centroavante passará a semana em tratamento e, segundo o coordenador médico do clube, Luiz Sapucaia, será a oportunidade do artilheiro recuperar a sua forma física. “Vamos aproveitar para recondicioná-lo e logo logo ele estará de volta”, apontou o profissional.

Sula na Rede TV!

Uma boa notícia para os torcedores do Bahia é de que o canal Rede TV! vai passar a transmitir os jogos da Copa Sul-Americana deste ano. A emissora e o canal de streaming DAZN entraram em acordo e o torneio continental, além do Campeonato Italiano, voltarão a serem transmitidos em TV aberta, após algumas temporadas com transmissão exclusiva em canais pagos. No entanto, a Rede TV! não exibirá as semifinais e final do torneio, que serão apenas reprisados.

