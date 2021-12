Bahia 'muda a chave' e foca na Copa do Nordeste

Confirmado o triunfo no Ba-Vi pelo Estadual, o Bahia 'mudou a chave' e fez na tarde desta terça-feira, 20, um treino focado no duelo contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. A partida será realizada nesta quinta, 22, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

Em segundo lugar no Grupo C, com três pontos, o técnico Guto Ferreira aplicou trabalhos técnico e tático com a provável equipe que enfrentará o time pernambucano. Antes, o treinador passou um vídeo com imagens do adversário.

O desfalque da atividade foi o goleiro Douglas. Com um corte no pé, o arqueiro virou dúvida para o duelo. Os jogadores expulsos no Ba-Vi poderão jogar pelo Nordestão e participaram normalmente dos treinos. O elenco fará o último treino nesta quarta.

adblock ativo