Bahia mostra união para fugir do 'salto alto' na Série B

A sensação que o torcedor do Bahia tem hoje é que o time, em algum momento, se deixou empolgar pelo início promissor que teve na Série B. Por isso, teria caído de produção nos últimos três jogos e estaria sem vencer há duas rodadas.

Pois a impressão é que a má imagem passada para o público atingiu em cheio o clima no Fazendão. Tem sido assim desde que o elenco voltou de São Paulo, onde perdeu para o Bragantino por 2 a 0, sábado, 6: todos os jogadores que dão entrevista fazem questão de admitir a queda de produção, mas não a relacionam com o famoso 'salto alto'.

"Todos nós estamos vendo: a gente caiu de produção. Isso é fato. A equipe não vem jogando como ficou identificada lá no início do ano, aquele time de pegada, que marca em cima e cria no ataque", afirmou, por exemplo, o atacante Kieza.

Questionado se o favoritismo teria atrapalhado o time, ele fugiu do tema: "A gente com certeza não está jogando como vinha antes. Espero que sábado (contra o Ceará, na Fonte Nova) a gente volte a mostrar o futebol que todo mundo quer ver, convença e volte ao G-4".

Motivos para que todos se empolgassem não faltaram. O Bahia começou o mês de junho como líder da Série B, com 10 pontos dos 12 possíveis. Além disso, ficou invicto durante sete jogos, e tinha o melhor ataque do país, com 63 gols marcados. Desde que o mês começou, o time empatou com o Macaé e perdeu para o Braga sem fazer gols.

"Para a gente, foram péssimos esses resultados. Nosso intuito era vencer esses dois últimos jogos", disse o lateral Tony. Na tentativa de alertar o grupo, o técnico Sérgio Soares e o gerente de futebol, Éder Ferrari, até realizaram uma reunião no centro do campo antes do treino de terça.

"Estamos todos conscientes de que não estamos bem nos últimos jogos. Mas tivemos dificuldades, alguns companheiros se machucaram, outros novos chegaram e é evidente que o time precisa de tempo para se adaptar de novo", afirmou o atacante Maxi. "Isso faz parte da competição, sabíamos que ia ser difícil e estamos trabalhando forte para voltar à pegada que tinha antes", acrescentou o argentino.

Na quarta-feira, 10, Soares voltou a montar um time no 4-4-2, em vez do habitual 4-3-3. Léo Gamalho ficou entre os reservas, e a dupla de ataque teve Kieza e Maxi. No meio, Bruno Paulista seguiu na vaga do suspenso Souza. Os demais titulares foram mantidos.

