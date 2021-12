Bahia monta estratégia para evitar gancho a Kieza

A diretoria do Bahia está articulando uma estratégia de combate para livrar o atacante Kieza de uma punição pesada no julgamento da tarde de sexta-feira, 23, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. O diretor jurídico Vítor Ferraz considerou "exageradas" as acusações ao jogador, que foi expulso na derrota para o Vitória, no último dia 3 de dezembro, na Arena Fonte Nova.

"Vamos envidar todos os esforços para que Kieza seja absolvido. A súmula do árbitro nos favorece e esta será a nossa linha de defesa", adiantou nesta quarta-feira, 21, diretor de comunicação Nelson Barros Neto, informando que o jogador irá comparecer ao julgamento no Rio.

A defesa do artilheiro do Bahia na temporada (27 gols) e na Série B (12 gols) será feita pelo advogado Paulo Rubens Máximo, que já trabalhou pelo clube baiano em outros casos.

"Estamos levando vídeos de casos parecidos com o de Kieza, que ocorreram nas Séries A e B, em que o atleta involuntariamente colocou o braço na bola e não foram punidos com o cartão amarelo. Sobre a recusa dele sair de campo, num momento de forte carga emocional, o árbitro inclusive realatou na súmula que isto não prejudicou, não atrasou o andamento do jogo", acrescentou Vítor Ferraz, que vai viajar com o atleta para a capital carioca.

Souza liberado para voltar

Depois de cumprir suspensão na vitória tricolor sobre o Criciúma, o meia Souza fica à disposição do técnico Charles para o jogo do dia 31, contra o líder Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada da Série B.

