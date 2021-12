Bahia mira liderança, mas precisa de improvável triunfo contra o Palmeiras

Se as atuações ainda não convenceram, os resultados do Bahia neste início de Campeonato Brasileiro são mais que satisfatórios. Prova disso é que o Tricolor começa a sétima rodada no G-4, e pode até alcançar a liderança da competição nacional neste domingo, 27. Para isso, vai ser preciso conseguir uma improvável vitória contra o Palmeiras. A partida, no Allianz Parque, em São Paulo, começa às 20h.

O que classifica o triunfo do Bahia como “improvável” é o histórico recente do confronto entre os dois times. A última vez que o Esquadrão deixou o campo como vencedor contra o Alviverde foi no primeiro turno do Brasileirão de 2012. De lá para cá já são treze partidas, com seis derrotas e sete empates.

A maior parte desta freguesia se deu a partir de 2017, quando as equipes passaram a se enfrentar regularmente na primeira divisão, e se encontraram também nas quartas de final da Copa do Brasil em 2018. O período bate com a ‘fase rica’ do Palmeiras, que desde 2015 tem sido um dos times mais vitoriosos, e endinheirados, do futebol brasileiro.

Outra questão que “joga contra” o Tricolor é a falta de regularidade do próprio time, que sofre para repetir boas atuações e ainda não conseguiu emendar vitórias em sequência na Série A. Como os comandados de Dado Cavalcanti venceram na última rodada, o torcedor já espera por um deslize na noite deste domingo.

Caso consiga superar os traumas supracitados e vencer o jogo desta noite, o Bahia vai chegar aos 14 pontos e igualar o líder Bragantino, que tem ainda quatro gols de saldo como vantagem. Aí seria preciso ligar o secador para que o time do Touro não pontue contra o Atlético-GO, na segunda-feira, 27, no Castelo do Dragão, em Goiânia.

Fortaleza e Athletico-PR são os outros times na mira do secador tricolor. Eles não podem vencer para que o Esquadrão termine a sétima rodada na ponta. Os dois times entram em campo, também às 20h. O Leão do Pici visita o Grêmio, e o Furacão recebe a Chapecoense na Arena da Baixada.

Quem joga?

Dado Cavalcanti deve promover os retornos de Thaciano e Gilberto ao time titular. Os dois foram poupados e começaram no banco a última rodada. Por outro lado, o treinador ainda não sabe se vai poder escalar Gérman Conti. O zagueiro sentiu um incômodo na coxa durante a vitória contra o Athletico-PR, deixou o jogo ainda no primeiro tempo, e é dúvida para enfrentar o Palmeiras. Caso não tenha condição de jogo, ele deve ser substituído por Luiz Otávio.

