Bahia marca amistoso com o Shakhtar na Fonte Nova

Após anos amargando pré-temporadas apertadíssimas e magras por conta do calendário nacional, o torcedor do Bahia, apesar de iniciar 2015 fora da Série A, terá a rara oportunidade de poder ver o Tricolor num amistoso internacional contra uma equipe que está classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa: o Shakhtar Donetsk.

O evento acontece no dia 16 (uma sexta-feira), na Arena Fonte Nova, e é o primeiro de cinco jogos uma excursão do Shakhtar pelo Brasil. As partidas servem para que o atual campeão ucraniano, que está em recesso no campeonato local por conta do rigoroso inverno no leste europeu, prepare-se para o decisivo encontro com o Bayern de Munique, no dia 17 de fevereiro, na Champions League.

Além do Bahia, o time de Donetsk enfrenta o Flamengo (dia 18, em Brasília), o Atlético-MG (21, em Belo Horizonte), o Internacional (23, em Porto Alegre) e o Cruzeiro (25, em Brasília).

O Shakhtar vem ao Brasil com seu time principal, com muitos atletas brasileiros como Luiz Adriano, Márcio Azevedo, Ilsinho, Welington Nem, Bernard, Tyson, Douglas Costa, Marlos e Dentinho.

O Bahia não sabe ainda quanto lucrará com o amistoso, mas o risco de prejuízo é nulo segundo o presidente do clube, Marcelo Sant'Ana. O negócio foi fechado entre Bahia, Arena Fonte Nova e a empresa Granada Eventos, responsável pela vinda do Shakhtar ao Brasil.

"Teremos uma porcentagem em relação às receitas do amistoso, como publicidade, cota de televisão e bilheteria. O mais importante é que o torcedor do Bahia merece assistir e experimentar a emoção de ter jogos de alto nível e isso valoriza a marca do nosso clube no mercado", avalia Sant'Ana.

Em relação aos valores dos ingressos para a partida, o mandatário disse que isso ainda não foi fechado, mas que "com certeza trabalharemos um preço justo para nosso torcedor e nosso sócio será valorizado. O preço final depende ainda de um acordo entre as partes e em breve será divulgado".

Torneio do Maranhão

Sobre a pré-temporada do Bahia, que se reapresenta para os trabalhos de início de ano na segunda-feira, Sant´Ana confirmou as negociações para que o time realize um torneio em São Luís (MA), contra Náutico, Moto Clube e Sampaio Corrêa: a Super Copa Maranhão, promovida pela Federação Maranhense de Futebol.

"Recebemos oficialmente o convite e enviamos uma contraproposta para a organização do torneio, provavelmente nesta segunda-feira", disse o presidente do Bahia. Caso dispute a copa, ela aconteceria em duas rodadas duplas, com semifinais no dia 22 e disputa do 3º lugar e final no dia 25.

Segundo Sant'ana, o pedido do Tricolor não está distante do que foi oferecido ao clube. "Eles têm que levar em conta que para o Bahia não é apenas levar o time para disputar dois jogos. Estaremos no fim da nossa pré-temporada e precisamos levar todo nosso elenco, estrutura e preparadores", comentou.

