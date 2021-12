Bahia mantém promoção para jogo com a Ponte Preta

Ainda sob o risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia terá dois jogos em Pituaçu e sabe que precisa do seu torcedor.

Nesta terça-feira, 13, o clube iniciou a venda de ingressos para o duelo de domingo, 18, contra a Ponte Preta, e manteve o preço de R$20,00, mesmo valor que fora cobrado na partida contra o Grêmio.

O jogo contra o Náutico, marcado para o domingo, 27, também poderá ser assistido pelo preço promocional. O duelo contra o time pernambucano marcará a despedida do Esquadrão da sua torcida em 2012.

Com 40 pontos ganhos, o Tricolor de Aço é o 16º colocado na tabela de classificação. Com o mesmo número de pontos, mas com dois gols de saldo a mais do que o time baiano, a Portuguesa está em 15º. Logo atrás, com 37, está o Sport, primeiro time da zona de rebaixamento.

