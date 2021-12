Bahia mandará seus jogos em Pituaçu no início de 2017

Sem a Fonte Nova, que passará por reformas no gramado até o dia 25 de fevereiro, o Bahia mandará os jogos no início do próximo ano no estádio de Pituaçu. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 19, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

O estádio de Pituaçu, substituto natural da Fonte Nova, estaria inicialmente indisponível para os dias 29 de janeiro, 5 de fevereiro e 12 de fevereiro por causa de eventos particulares. No entanto, a FBF informou por meio de nota que entrou em acordo com a empresa responsável pelo evento e com a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e a praça esportiva será entregue à empresa após os jogos do Tricolor.

A Federação também alterou algumas datas, locais e horários de jogos, para aliar às necessidades das detentoras dos direitos de transmissão do campeonato. Fora isso, a alteração serviu também para aliar com o calendário de outras competições, como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

Mudanças na tabela

Na primeira rodada, no dia 29 de janeiro, haverá uma rodada dupla em Pituaçu. Atlântico enfrenta o Jacuipense se enfrentam às 16h, pouco depois o Bahia enfrenta o Jacobina às 18h30.

Na segunda rodada, o duelo entre Galícia x Fluminense de Feira foi remarcado para o dia 4 de fevereiro, às 16h, no estádio de Pituaçu. Um dia depois, 5 de fevereiro, Bahia pega o Moto Clube no mesmo campo pela Copa do Nordeste.

Outra rodada dupla foi marcada terceira rodada do Baianão, no dia 11 de fevereiro, quando Atlântico pega o Jacobina, às 16h, e o Galícia mede forças com o Vitória da Conquista, às 18h30, também em Pituaçu.

Já na quinta rodada, o Esquadrão volta a jogar em Pituaçu contra o Juazeirense, às 16h, no dia 19 de fevereiro.

No dia 22 de fevereiro, a praça esportiva receberá outra rodada dupla: Atlântico pega o Flamengo, às 17h, e o Galícia joga contra o Vitória logo depois, às 19h30.

A nova tabela divulgada pela FBF pode ser vista aqui.

