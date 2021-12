Bahia luta pelo título do Nordestão após 15 anos de jejum

No futebol há uma máxima de que clube grande não vive sem troféus. Com uma coleção deles em suas prateleiras, mas sem conquistar um título de relevância há 15 anos, o Bahia tenta nesta quarta-feira, 24, às 21h45, contra o Sport, na Arena Fonte Nova, em Salvador, consolidar sua reconstrução com a conquista da Copa do Nordeste 2017.

Com a vantagem de poder empatar em 0 a 0 após o 1 a 1 na partida de ida, em Recife, na semana passada, o Tricolor tem nesta quarta garantia de casa cheia (todos os ingressos disponibilizados aos torcedores foram vendidos) e vai a campo na condição de favorito. Um novo 1 a 1 leva a decisão para a disputa de pênaltis. Qualquer outra igualdade dá o título ao Sport.

A última vez que o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste foi em 2002. De lá para cá, além de passar por uma crise com direito a diversos rebaixamentos e dois anos na Série C (2006 e 2007), o Esquadrão até voltou a comemorar títulos, mas apenas do Baianão (2012, 2014 e 2015), torneio que já conquistou 46 vezes. A final desta quarta coincide com um momento claro de recuperação administrativa do clube, de volta à Série A e com as contas equilibradas, mas que ainda não transformou seu 'renascimento' em um troféu relevante.

“Realmente seria um marco para gente, mas vai ser uma partida muito difícil. Temos que encarar o Sport com muita seriedade. O clima é de guerra. Nada de oba-oba. Não existe isso de vantagem ou de ser favorito. Temos que mostrar isso em campo”, disse o presidente Marcelo Sant'Ana na véspera da decisão.

E se o troféu vale muito simbolicamente, ele também viria em ótima hora para ajudar nas finanças e no planejamento do clube. Mais valorizada a cada ano, a Copa do Nordeste tem aumentado suas premiações e em 2017 distribuirá mais de R$ 18 milhões, com lucro total de R$ 2,85 milhões ao campeão e R$ 2,15 milhões ao vice. Além disso, o 1º colocado do torneio ganha uma vaga direta nas oitavas de finais da Copa do Brasil de 2018, o que significaria até sete jogos a menos no primeiro semestre da próxima temporada.

Exceto pela ausência do operado zagueiro Jackson, o Bahia vai a campo com sua força máxima, com o técnico Guto Ferreira repetindo a formação que fez sua melhor partida na temporada até aqui, no 2 a 0 contra o Vitória, no jogo de volta das semifinais do Nordestão. Contudo, para nenhum dos 11 titulares a partida desta quarta é tão repleta de responsabilidades e pressão quanto para o jovem goleiro Jean.

Ainda em afirmação no time e constantemente questionado, Jean tem a final da Copa do Nordeste de 2015, em seus primeiros meses como profissional, quando falhou feio no jogo de ida contra o Ceará, na Fonte Nova, em frango que rendeu a derrota ao Bahia naquele duelo (1 a 0) e a consequente perda do título na partida seguinte. Nesta quarta, contra o Sport, caso não sofra gol, o Tricolor sai de campo com o troféu e o goleiro com a redenção daquele triste episódio. Mais que isso, um dia sem falhas seria também seu passaporte para se firmar de uma vez por todas como titular da meta do Esquadrão.

Guto Ferreira entende o momento importante para seu goleiro, mas distribui a pressão para toda a equipe. “O Bahia é um clube que está carente de grandes resultados. Conquistar títulos de expressão maior e brigar por competições maiores é de suma importância para um time da grandeza do Bahia. E toda grande equipe tem pressão. Temos um torcedor desconfiado pelo momento que viveu, mas pouco a pouco vem confiando no trabalho, entendendo a forma de a gente trabalhar e vem jogando junto. A gente precisa dar este presente para o torcedor”, finalizou o treinador.

Bahia x Sport - Jogo de volta da Final da Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Quando: Quarta-feira, 24, às 21h45

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Rondinelle dos Santos Tavares (trio de Alagoas)

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero; Edson, Renê Júnior (Juninho) e Régis; Allione, Zé Rafael e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

Sport - Magrão, Matheus Ferraz, Henriquez e Durval; Everton Felipe, Ronaldo, Fabrício, Diego Souza e Mena; André e Rogério. Técnico: Ney Franco.

