O Bahia lutou, mas parou nas suas limitações técnicas e viu o São Paulo faturar o título da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira, 8, no estádio de Pituaçu, em Salvador, o time baiano chegou a sofrer dois gols, mas arrancou o empate por 2 a 2. O clube do Morumbi ficou com o bicampeonato porque havia vencido a partida de ida, como mandante, por 3 a 1.

Tiago Lemos Bahia luta, empata com São Paulo, mas fica sem a taça da Copa do Brasil sub-20

>> Relembre os lances da partida entre Bahia x São Paulo

O Bahia chegou a abrir o placar do jogo aos cinco minutos iniciais, mas o bandeira marcou impedimento de Rodrigo Becão, que estava em posição legal no momento da falta cobrada pela esquerda.

A torcida azul, vermelha e branca aproveitou que a entrada era gratuita e compareceu em bom número para fazer barulho e empurrar o Bahia, mas não adiantou.

Aos 22 minutos, um chutão do goleiro Lucas Perris foi parar no ataque. Aí, Caíque ganhou de Luís Fernando e mandou por cima de Deijair.

No fim da etapa inicial, Shaylon ampliou com mais um gol por cima do goleiro do Bahia. A jogada decisiva havia sido iniciada pelo lado direito de defesa do Esquadrão.

No início da etapa final, um pênalti mal marcado – lance havia sido impedimento – acordou o Bahia. João Paulo bateu bem e diminuiu.

Aos 29, o atacante marcou o segundo em bela cobrança de falta, mas ficou nisso.

adblock ativo