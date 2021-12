Foi no sufoco, com gol de Kieza aos 42 minutos do segundo tempo, mas o Bahia levou a melhor sobre o Criciúma na noite desta terça-feira, 20, na Arena Fonte Nova e levou os três pontos. Com o triunfo, o tricolor baiano assumiu a terceira colocação com 54 pontos, cinco a mais do que o Paysandu, o primeiro time fora do G-4.

Bruno Porciuncula Bahia luta e vence o Criciúma com gol no fim da partida

Charles agora terá 11 dias livres para treinar o Bahia, já que o próximo jogo do tricolor será sábado, dia 31, às 16h10 (horário da Bahia), contra o líder Botafogo, no Engenhão.

Correria e falta de pontaria

O início do jogo foi de deixar o torcedor de cabelo em pé. O Bahia até partia com velocidade para o ataque, mas os atacantes não estavam inspirados.

O Criciúma, que tinha dispensado nove jogadores, tentava chegar ao ataque a base do chutão da defesa. Em muitos momentos, parecia que o torcedor estava acompanhando uma partida de tênis, com a bola indo de um lado para o outro do campo - e os dois times não conseguiam trocar três passes.

As duas melhores chances foram do Bahia. Aos 29, Máxi cobrou falta na cabeça de Valondo, que cabeceou para o chão e o goleiro do Criciúma fez bela defesa. Aos 40, Eduardo recebeu cara a cara com o goleiro e chutou um bico para o alto.

Ataque contra defesa

Bahia voltou com mais posse de bola e volume de jogo, mas jogadores erravam o último toque. As tentativas de cruzamento na área também não surtiam efeito, com a zaga do Criciúma levando a melhor. O Criciúma não conseguia passar do meio de campo.

Cansado da inoperância de João Paulo Penha, Charles o sacou para colocar Roger. E ele quase marca aos 20. O lateral João Paulo cruzou na cabeça do atacante, que acertou, mas a bola passou perto da trave.

Quando tudo já levava para o empate, Kieza decidiu aos 42. Ele recebeu belo cruzamento de Vítor e acertou no fundo da rede, para alegria dos 14 mil torcedores no estádio.

E Máxi quase faz um gol à lá Pelé. Ele dominou a bola, deu um chapéu em um zagueiro dentro da área, deu outro chapéu em outro zagueiro e dominou, mas na hora do chute, pegou mal na bola.

Ao final da partida, a torcida cantou e exaltou a luta dos jogadores.

