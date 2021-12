Bahia luta até o fim, mas perde do Grêmio e é eliminado da Copa do Brasil

Com recorde de público da Arena Fonte Nova (46.341 pagantes), o Bahia lutou até o fim, mas não conseguiu a inédita classificação à semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 17, o Esquadrão perdeu para o Grêmio por 1 a 0 e foi eliminado nas quartas de final do torneio nacional. O único gol da partida foi marcado por Alisson no segundo tempo. Para avançar, o Tricolor baiano precisava de um triunfo simples. O empate levava a decisão para as penalidades.

Agora, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Série A do Brasileirão. O Esquadrão, que ocupa a 11ª colocação na tabela, recebe o Cruzeiro no sábado, 20, às 17h, na Fonte Nova. Já o Grêmio encara o Athletico-PR na próxima fase da Copa do Brasil.

O Jogo

Com o incentivo de 46 mil torcedores, o Bahia iniciou a partida fechado para explorar o contra-ataque. O Grêmio, que ficou mais com a bola, trocava bastante passe para confundir a marcação do Esquadrão.

Após o combustível gremista do começo do jogo se esgotar, o Tricolor baiano subiu ao campo de ataque e conseguiu criar a primeira chance de perigo do jogo.

Aos 25, Arthur cobrou falta na área, Kannemann desviou de cabeça e Lucas Fonseca chegou batendo rasteiro para grande defesa de Paulo Victor.

Mesmo com grande movimentação na partida, a outra chance de grande perigo só ocorreu aos 42, após excelente jogada de Jean Pyerre e finalização de André. O goleiro Douglas conseguiu se esticar e mandar a bola para alinha de fundo com a ponta dos dedos. Com isso, as duas equipes foram para o intervalo muito iguais na partida.

Logo no início na segunda, com o objetivo de melhorar o último toque na busca do gol, Roger Machado sacou Élber e colocou Arthur Caíke para dar mais movimentação no campo de ataque. Dois minutos depois, aos 13, o próprio atacante recebeu belo passe de Nino Paraíba, dominou meio sem jeito, conseguiu dar um lençol em Cortez, mas finalizou em cima de Paulo Victor.

Apesar de melhor momento do Bahia na partida, quem terminou encontrando o primeiro gol foi a equipe de Porto Alegre. Aos 18 minutos, Matheus Henrique conseguiu belo passe para Alisson em profundide. O meia partiu para dentro, driblou dois defensores do Esquadrão e finalizou cruzado, sem chances para Douglas.

Com isso, Roger Machado viu a necessidade de partir para o campo de ataque. O treinador tirou o volante Élton e colocou Shaylon. O que ele não contava era com o cartão vermelho do lateral-esquerdo Moisés aos 26 minutos, após parar Alisson em lance na entrada da área. O árbitro chegou a marcar pênalti, mas, depois de consultar o VAR, voltou atrás. Marcou falta fora da área e expulsou o jogador do Bahia.

A partir daí, quem tomou conta da partida foi o Grêmio. Logo na sequência, aos 30 minutos, Luan cobrou falta de cavadinha muito próxima à meta defendida por Douglas, mas sem perigo.

O Bahia partiu para o tudo ou nada. Aos 36 minutos, Ramires saiu para dar lugar ao centroavante Fernandão, no intuito de buscar o gol de empate a qualquer custo. O desespero quase que deu resultado, aos 39 minutos, após Nino alçar a bola na área e o camisa 20 subir sozinho para cabecear e mandar a bola muito próxima do gol defendido por Paulo Victor.

Entretanto, com um a menos, a equipe baiana tinha muita dificuldade de criar jogadas e, principalmente, se defender. Por isso, bastou ao Tricolor gaúcho prender a bola no campo de ataque e explorar o lado esquerdo do Esquadrão para sacramentar a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Apesar da eliminação, os torcedores presentes na Arena Fonte Nova aplaudiram a garra e a luta dos jogadores do Bahia em campo.

