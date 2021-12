Bahia leva vantagem e defende tabu contra Paraná

Se depender do retrospecto, o Bahia é favorito no jogo de sexta-feira, 29, à noite, contra o Paraná Clube, na Arena Fonte Nova. Além de ser o segundo colocado na Série B, com sete pontos - adversário é apenas o 12º, com quatro -, o Esquadrão costuma levar a melhor quando enfrenta tricolores na Série B do Brasileiro.

Ao todo, são 34 partidas contra clubes de três cores, com 18 vitórias, nove empates e sete derrotas. O saldo de gols também é positivo: 52 marcados contra 50 sofridos.

Além da atual edição, o Bahia disputou a Segundona em 1998 (não enfrentou tricolores), 99, 2004, 05, 08, 09 e 10.

Contra o Paraná em jogos pela Série B, também existe um favoritismo do Esquadrão: quatro vitórias, um empate e uma derrota.

