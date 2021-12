O Bahia já passou o seu primeiro vexame da temporada, na noite desta quarta-feira, 5, ao ser derrotado pelo modesto River-PI por 1 a 0, no estádio Albertão. Com o revés em Teresina, o Tricolor está eliminado da Copa do Brasil deste ano, ainda na primeira fase, e deixa de arrecadar R$ 1,10 milhão, valor pago ao time piauiense que avançou à segunda etapa do torneio.

O único gol da partida foi marcado pelo meia Jean Natal, já no fim o segundo tempo, em cobrança de falta. Agora, o time do técnico Roger Machado terá de reunir forçar para encarar o Vitória, no clássico de sábado, 8, às 18h, na Arena Fonte Nova, pelo Nordestão.

Bahia leva gol no fim, perde para o River-PI e cai na 1ª fase da Copa do Brasil

O jogo

A partida no Piauí começou com o Esquadrão melhor em campo. Logo aos nove minutos, o atacante Gilberto aproveitou um escorregão do zagueiro adversário, arrancou com a bola e bateu firme para grande defesa do goleiro Mondragon. Três minutos depois, o centroavante finalizou novamente com perigo para a meta do River.

O primeiro lance de perigo dos donos da casa aconteceu apenas aos 21 minutos, quando Valdo Bacabal chutou de fora da área e Douglas defendeu com segurança. Daí em diante o jogo ficou morno e o Tricolor só chegou mais uma vez, em uma falta cobrada por Clayson por cima do gol rival.

No retorno para a etapa final, os donos da casa assustaram o goleiro Douglas logo no início em uma falta cobrada por Ronald. O Tricolor só chegou ao ataque aos 15 minutos, quando Clayson finalizou para uma defesa tranquila do arqueiro piauiense. Na sequência, aos 18 minutos, Juninho Capixaba arrancou pela esquerda e cruzou para Gilberto finalizar para fora.

Quando a partida parecia que se encaminha para um empate sem gols, veio o ‘tiro de misericórdia’ do River. Aos 42 minutos, Jean Natal cobrou uma falta em direção à área, a bola passou por todos os jogadores e morreu no fundo da meta de Douglas, colocando 1 a 0 no placar para o time do Piauí.

No famoso ‘abafa’, o Tricolor quase empata com Rossi, que após boa triangulação no ataque, aos 49 minutos, parou no travessão. Sem tempo para mais nada, o time do técnico Roger acabou derrotado e está desclassificado do segundo torneio mais importante do país ainda na primeira fase.

