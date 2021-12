Até os 44 minutos do segundo tempo, o Bahia estava vencendo o Fortaleza, neste domingo, 24, na Arena Castelão, mas o gol sofrido de cabeça, marcado por Quintero, decretou o empate em 2 a 2 na partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O time cearense saiu na frente no jogo, com Júnior Santos, aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas Ramires, aos 12, e Gilberto aos 15 minutos do segundo tempo, tinham colocado o Bahia na frente do placar, até o empate do tricolor do Pici já quase no final do jogo.

Com o resultado, o Bahia permanece fora da zona de classificação do grupo B, na quinta posição com seis pontos. Já o Fortaleza está na liderança do grupo A, com cinco pontos

A próxima partida do Bahia será nesta quarta-feira, às 21h30, fora de casa contra o Jacuipense, pelo Baianão.

Lucas Cunha | Foto: Leonardo Moreira | FEC Bahia leva gol no fim e fica no empate com o Fortaleza pelo Nordestão

O jogo

O jogo começou com uma chance incrível para o Fortaleza, logo aos dois minutos. Júnior Santos, de frente para Douglas, tentou colocar no canto, mas o goleiro do Bahia fez grande defesa e espalmou. No rebote, Ederson, com o gol totalmente aberto, errou a mira e colocou para fora.

Com dificuldade de criar lances claros de gol, o tricolor baiano insistia em chutes de fora da área e cruzamentos. Assim, o Bahia teve uma oportunidade aos 21 minutos, em chute de longe de Douglas, mas a bola foi para fora.

Ineficiente no ataque, o Bahia sofreu com uma grande falha defensiva, que gerou o gol do Fortaleza, aos 42 minutos. Fazendo uma linha de marcação alta, a defesa do Esquadrão deu espaço para um lançamento nas costas do setor defensivo. No lance, o goleiro Douglas tentou sair da área para afastar com os pés, mas acabou furando o chute.

Então, a bola sobrou nos pés de Júnior Santos, que sem goleiro e com o gol aberto, só empurrou para dentro, abrindo o placar na Arena Castelão.

Na etapa final, o Bahia virou a partida em dois belos lances no intervalo de dois minutos. Aos 15, em lance de contra-ataque, Gregore lançou Gilberto, que deu um ótimo passe para Ramires. O garoto de 18 anos mostrou porque usa a camisa 10 do Esquadrão e bateu, da entrada da área, com categoria no canto, empatando a partida.

A virada veio aos 17, em lance iniciado em uma cobrança de lateral, com Moisés. Gilberto recebeu a bola, de costas para o gol, e em um movimento tirou três defensores da marcação e depois, com classe, completou para o gol com um leve toque, tirando Boeck do lance, marcando um golaço.

Quando o triunfo parecia que ficaria com o Esquadrão, o Fortaleza buscou o empate, aos 44 minutos. Tinga cobrou escanteio na cabeça de Quintero, que, sem marcação, tocou forte de cabeça, sem chance para Douglas. E o resultado ainda poderia ter sido pior se Douglas não fizesse uma grande defesa, já nos acréscimos, em chute de Edinho.

