Bahia leva 3 do Grêmio na Arena e cai para nono

Apesar de ter comandado o primeiro tempo no jogo contra o Grêmio, na noite deste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia não conseguiu marcar, caiu de rendimento na segunda etapa, sobretudo após ficar com um a menos devido a expulsão do zagueiro Titi, viu o adversário crescer e acabou sofrendo a derrota em casa por 3 a 0. Essa foi a primeira vez que o Esquadrão, que vinha de derrota para o Atlético-PR, perdeu duas partidas seguidas no Brasileiro desse ano.

A equipe baiana criou, na primeira parte do jogo, as melhores chances de gol diante do desfalcado Grêmio - que jogou sem sem Kleber, Vargas e Zé Roberto-, mas a bola não entrou. Na melhor das oportunidades, logo aos 10 minutos, viu a bola bater na trave após cabeçada de Titi. As jogadas de Fernandão e Marquinhos Gabriel também levaram perigo, apesar de não promoverem alterações no marcador.

Se o primeiro tempo foi do Bahia, no segundo, quem ditou o ritmo foram os gaúchos, que se aproveitaram da vantagem numérica em campo após a expulsão de Titi e partiram para cima. O treinador Cristóvão Borges ainda tentou modificar a equipe, mas de nada adiantou, e o Tricolor foi goleado em casa.

Com o resultado, o Bahia, que sofreu seu quarto revés no torneio nacional, caiu para a nona posição, permanecendo com 19 pontos. Já o Grêmio, que também chegou aos 19 pontos com o triunfo fora de casa, subiu duas posições e agora está em sétimo. O time gaúcho fica à frente do Tricolor na tabela por ter feito um gol a mais no campeonato (14 a 13).

Para tentar recuperar as posições perdidas na tabela de classificação, o Bahia volta à campo na próxima quarta-feira, 14, contra o Atlético-MG. O jogo será no estádio Independência, em Minas Gerais, às 19h30. No mesmo dia, o Grêmio recebe o líder Cruzamento, em Porto Alegre, às 21h50.

Bahia melhor

O início de jogo movimentado na Arena Fonte Nova neste domingo deixou transparecer que a vitória era uma meta de Bahia e Grêmio, que vinham de derrota na última rodada.Mas, ao mesmo tempo em que se lançavam ao ataque logo nos primeiros minutos, tanto o Esquadrão quanto a equipe gaúcha tinham dificuldade para penetrar da defesa adversária.

O time do técnico Cristóvão Borges passou, então, a marcar a saída de bola do Grêmio. A tática deu certo e o time da casa tomou conta do jogo. Na pressão, o gol quase saiu logo aos 10 minutos, na melhor oportunidade do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Titi apareceu na área, subiu mais alto que a defesa adversária, mas cabeceou na trave.

O Grêmio tentou dar a resposta e se impor, na bola parada com o meia Elano e nas jogadas ofensivas do atacante Barcos, mas esbarrava na defesa tricolor e via o time adversário criar mais oportunidades. Aos 35 minutos, Wallyson recebeu passe dentro da área e tocou cruzado na saída do goleiro Dida, mas o zagueiro Rhodolfo fez o corte antes que a bola chegasse até o atacante tricolor.

As boas jogadas de ataque levantavam a torcida tricolor nas arquibancadas. Mas os torcedores viram o primeiro tempo acabar sem que o time fizesse as redes balançar.

Expulsão e derrota

O Bahia voltou para a segunda etapa com a mesma disposição do primeiro tempo. No entanto, assim como o time gaúcho, errava muitos passes, o que dificultava as jogadas ofensivas. A história do jogo, até então favorável ao time da casa, mudou aos 23 minutos, quando o Grêmio abriu o placar. Em boa jogada de ataque, o meia Elano recebeu na área e cabeceou na trave. No rebote, Riveros, mesmo entre dois jogadores do Bahia, cabeceou para o fundo das redes: 1 a 0.

O Esquadrão sentiu o gol e o time ficou nervoso em campo. Aos 28, em dividida com Elano, o zagueiro Titi deixou o braço no rosto do adversário e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o time da casa com um a menos. Em desvantagem, o técnico Cristóvão Borges decidiu tirar Anderson Talisca, que havia entrado no segundo tempo no lugar de Wallyson, e colocar o zagueiro Lucas Fonseca.

Acuado, o Bahia viu o Grêmio marcar o segundo aos 32 minutos: em sua primeira jogada em campo, Maxi Rodríguez, que havia substituído Elano, arriscou de fora da área. A bola a desviou em Rafael Donato, bateu na trave e entrou. O terceiro tento dos visitantes foi aos 44. Após receber passe de Matheus, Guilherme Biteco bateu cruzado da entrada da área e ampliou o marcador, decretando a goleada nos donos da casa.

