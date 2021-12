Novamente sem apresentar um bom futebol e apresentando as mesmas falhas e deficiências que carrega consigo desde o início da temporada, o Bahia não foi páreo para a velocidade e consistência do Corinthians, perdendo o jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil por 3 a 0, no Itaquerão, em São Paulo.

Agora, somente um triunfo por três tentos de diferença, sem sofrer gols, mantém as esperanças do Tricolor de avançar às oitavas de final da competição, mesmo assim, nos pênaltis. Se o Corinthains fizer um gol na Fonte Nova, no dia 6 de agosto, o Bahia terá que bater o Timão por quatro de vantagem para passar de fase.

Luiz Teles Bahia leva 3 a 0 do Timão e fica mal na Copa do Brasil

O jogo

O técnico Marquinhos Santos voltou a apostar na combinação de um trio de volantes e o cadenciamento de jogo de Emanuel Biancucchi para que o Bahia conseguisse conter seu adversário e aproveitar os contra-ataques em busca de um bom resultado fora de casa. Mas sem a incessante correria e raça do contundido Rhayner no ataque e na defesa, o Tricolor não viu a cor da bola no Itaquerão.

Com Maxi apagado e sem desempenhar o eficiente papel de Rhayner, o Bahia não foi capaz de pressionar a saída de bola do Corinthians e foi amplamente dominado pelo time paulista, atuando acuado por quase toda a partida, raramente conseguindo trocar mais quatro passes consecutivos numa jogada.

À vontade em campo, o Timão criava diversas oportunidades e não demorou para abrir o marcador, aos 18 minutos. Uelliton vacilou no meio-campo e Petros descolou um ótimo lançamento para Elias na área, por cima de Titi. Sem deixar a bola cair, o volante tocou de primeira, com categoria, deslocando Lomba.

Os contra-ataques alvinegros se sucediam e aos 32 o Corinthians ampliou o placar, agora com o paraguaio Romero, que cabeceou com perfeição um cruzamento feito por Ralf, em mais um lance em que o cinturão de volantes do Bahia só assistiu ao meio-campo paulista trabalhar a bola.

O panorama do jogo só mudou no 2º tempo, com a saída de Maxi Biancucchi para a entrada de William Barbio. Marquinhos Santos também liberou mais seus laterais, recuando Emanuel Biancucchi para uma posição onde sua baixa velocidade e bons passes ganham melhor produtividade.

O jogo ficou equiparado, mas aí faltou para o Tricolor aquilo que o time sente falta desde o início da temporada: um centroavante. Com Marcos Aurélio cansado, após muito esforço na etapa inicial e quase nenhuma boa bola para trabalhar, ninguém concluía a gol os cruzamentos dos alas. Marquinhos ainda tentou trocá-lo por Rafinha, mas sem sucesso.

No fim, pelo 2º tempo do Bahia, o 2 x 0 até estava sendo um resultado justo, mas aos 43, um cruzamento na área bateu no braço aberto de Rafinha e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Renato Augusto fechou o placar e agora será muito difícil para o Esquadrão reverter o resultado na Arena Fonte Nova, na partida de volta.

