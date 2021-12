Bahia lança terceira camisa com tom 'rosa dégradê'

A Nike anunciou nesta segunda-feira, 19, o lançamento do terceiro padrão de camisas do Bahia.

O novo 'manto' do tricolor baiano tem os tons azul escuro e rosa dégradé, além de vir com a frase "Esquadrão de Aço" escrito na altura da nuca. Outra novidade é que a cor dos números das camisas serão prateados.

A estreia do novo uniforme pode acontecer no próximo domingo, 25, quando o Bahia enfrenta o Náutico na Arena Fonte Nova, às 16 horas, pela 16ª rodada do Brasileirão. A Nike colocou em seu site oficial que a estreia seria contra o Náutico, mas a assessoria do Bahia diz que o uso na partida deste domingo ainda não está confirmado.

O novo modelo já está à venda no site da Netshoes e tem previsão de chegar nas demais lojas no sábado, 24. O modelo masculino tem preço sugerido de R$ 179,90. Já os modelos feminino e infantil tem preço sugerido de R$ 149,90.

