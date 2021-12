Bahia lança programa de sócios com três divisões

A diretoria do Bahia anunciou nesta terça-feira, 22, o tão esperado novo plano de sócios do clube. O programa, agora, é dividido em três: sócio Esquadrão patrimonial (R$ 40), sócio Contribuinte (R$ 20 a R$ 40) e sócio Esquadrãozinho (R$ 10). A taxa de adesão para novos e sócios em atraso é de R$ 25. Para os associados em dia (patrimoniais, remidos e Esquadrãozinho), R$ 15 como taxa de recadastramento.

O diretor de mercado do Bahia, Jorge Avancini, destaca que a grande novidade é o benefício Arena Tricolor, em que o torcedor terá acesso aos jogos sem precisar comprar ingressos. Passará a ter um cartão inteligente de acesso. "Todos os sócios antigos ou novos podem optar pelo acesso garantido, o benefício Arena Tricolor. O torcedor pode escolhe escolher o setor que quiser dos seis disponíveis", disse.

A migração para o plano com acesso garantido precisa ser feita de forma presencial na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), no edifício Capemi. Quem passar para este plano terá preços promocionais até 22 de outubro. Os valores variam entre R$ 59 (setor super norte da Fonte Nova) e R$ 200 (lounge central).

"O torcedor que optar pelo benefício Arena Tricolor terá estes valores mantidos até dezembro de 2016. Após o dia 22 de outubro, volta ao preço normal. Ou seja, entre R$ 70 (setor super norte) e R$ 220 (lounge central)", salientou Avancini. "E, até o dia 20 de outubro, acredito que quem tiver migrado para o Arena Tricolor não vai mais precisar do ingresso de papel para entrar na Fonte Nova. Já estamos nas fases finais de testes. Isso vai evitar a ação de cambistas", acrescentou.

O dirigente pediu a colaboração da torcida para realizar o recadastramento, que será obrigatório, e a troca das carteiras de sócios. "Hoje, temos grandes problemas com a Arena Fonte Nova por conta disso. Muitas informações pendentes. É obrigatória a troca das carteiras. O torcedor precisa acessar o site do clube e se recadastrar. A nova carteira poderá ser enviada pelo correio ou quem preferir pode fazer o recadastramento na sede do CAS e pegar na hora", afirmou. Aos novos sócios, será cobrada uma taxa de R$ 25.

No novo plano, torcedores que moram longe de Salvador serão contemplados. Acima de 400 km de distância, pagarão no máximo R$ 40. As mulheres também têm benefícios próprios. "As torcedoras tricolores representam 5% de nosso quadro social. Por isso, precisam ser valorizadas. As sócias contribuintes que morarem até 200 km, vão pagar R$ 30. De 201 a 400 km, R$ 25. E de 401 km em diante, R$ 20", detalhou o diretor de mercado.

