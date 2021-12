Bahia lança página de apoio à mulheres vítimas de assédio nos estádios

O Esporte Clube Bahia lançou nesta sexta-feira, 24, um site voltado para auxiliar as mulheres que sofrem com assédio dentro dos estádios de futebol. A mobilização começou após torcedoras Tricolores relatarem ter sofrido assédio no triunfo do Esquadrão diante do Avaí por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, partida válida pela terceira rodada.

No seu Twitter, o Bahia ratificou a importância de se posicionar contrário ao ocorrido. "Em resposta à denúncia de torcedoras no nosso último jogo em casa, o Bahia e a Iwwa Digital criaram o site #MeDeixeTorcer! O que fazer em caso de assédio contra a mulher, estatísticas, formulário pra novas denúncias e informações sobre a Ronda Maria da Penha na Fonte Nova", escreveu a assessoria Tricolor na conta oficial do Twitter do Esquadrão.

Dentro do site, ainda existe uma funcionalidade denominada de "assediômetro", mostrando em tempo real a quantidade média de mulheres que sofreram com esses abusos no ano de 2019. Além disso, ainda existe uma área na página onde as mulheres podem relatar sua experiência sobre o ocorrido nos estádios. Como não poderia faltar, o endereço virtual ainda dá dicas de como agir em casos deste tipo e disponibiliza o número 180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência.

