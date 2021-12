Bahia lança novo uniforme de treino

A fornecedora do material esportiva do Esquadrão, a Nike, lançou nesta sexta-feira, 19, o novo uniforme de treino e de aquecimento do clube.

A camisa utilizada antes das partidas, em cores azul e vermelho, é totalmente diferente da utilizada atualmente - de cor azul clara com detalhes em azul escuro.

Do novo uniforme de treino, foram divulgadas imagens do padrão dos goleiros. Os arqueiros usarão camisas de manga longa, enquanto os jogadores de linha utilizarão os modelos tradicionais, de manga curta.

Também foram divulgadas imagens sobre a nova camisa dos goleiros em dia de jogos. Assim como o Coritiba (também patrocinado pela Nike), os guarda-metas utilizarão camisa predominantemente amarela.

Grande parte dos torcedores não aprovaram as novas cores, que lembram as do rival, Vitória, pelo tom do azul escuro se misturar ao vermelho, assemelhando-se ao rubro-negro, e criticaram através das redes sociais.

