Bahia lança novatos e arranca empate com o Bode

Num jogo em que promoveu a estreia de cinco dos novos reforços para a temporada 2013, o Bahia levou sufoco, mas arrancou empate de 1 a 1 com o Vitória da Conquista na tarde deste domingo, 17, na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Embora as melhores jogadas de ataque tenham acontecido na primeira etapa, as duas equipes só marcaram no segundo tempo. Alessandro Azevedo abriu o placar para o Bode, aos cinco minutos, e Fahel igualou o marcador aos 28 minutos, para o tricolor.

O resultado no Lomantão deixou as duas equipes com um ponto conquistado cada. Mas, enquanto o Conquista é apenas o terceiro colocado do Grupo 3, o Bahia assumiu a liderança do Grupo 2, seguido de perto pelo Juazeiro, que também tem um único ponto - Feirense e Botafogo-BA, os outros dois clubes da chave do Esquadrão, perderam e ainda não somaram pontos.

Para mostrar à torcida tricolor um Bahia diferente daquele que havia malogrado na disputa da Copa do Nordeste, Jorginho começou a partida em Conquista com três estreantes: Paulo Rosales, Adriano e Obina. Mas manteve formação com três volantes e o seu time se viu facilmente envolvido pelo Bode, que criou mais chances de gol, mas pecou na hora de finalizar. O lateral Magal e o meia Marquinhos Gabriel entraram durante o segundo tempo e o Esquadrão se mostrou mais ofensivo, mas não conseguiu chegar à virada no placar.

Na sequência do Baianão, Bahia e Conquista terão o Estádio de Pituaçu como palco dos seus jogos: às 16h do sábado, 23, o Bode enfrentará o Botafogo e, no domingo, 24, o tricolor receberá a Juazeirense, também às 16h.

Pressão alviverde - Apesar do empate sem gols, não faltou emoção no primeiro tempo de jogo no Lomantão: o Conquista fez valer o seu mando de campo e teve grandes chances para largar na frente do placar; o Bahia, ainda em busca de entrosamento e de ritmo de jogo, também esteve perto de sair com o resultado em seu favor.

Mas o Bode esteve melhor e chegou até a balançar as redes de Marcelo Lomba, aos oito minutos; a arbitragem, no entanto, entendeu que Raúl estava adiantado e anulou o tento. Aos 13, Mica arriscou chute pelo lado direito e obrigou Lomba a fazer a sua primeira grande defesa no jogo.

O goleiro do Esquadrão mostrou que ainda está em grande forma aos 19 minutos: após cobrança de escanteio de Alessandro Azevedo, Éverton cabeceou e mandou a bola no canto, mas o camisa 1 tricolor saltou e fez uma belíssima defesa.

Numa sequência de tirar o fôlego, o Bahia chegou com perigo aos 26 minutos: Adriano recebeu lançamento na área e, de cabeça, carimbou o travessão de Alex; na sobra, Obina dominou a bola no peito, emendou uma bicicleta e obrigou Alex a voar no canto para fazer a defesa. Aos 33, Emílio recebeu lançamento na área e, de cabeça, também carimbou a trave tricolor.

Matador Fahel - Jorginho voltou para o segundo tempo no Lomantão com uma mudança na lateral esquerda: tirou Jussandro e lançou mão do estreante Magal. O tricolor, então, passou a ser mais rápido pelo lado esquerdo, mas seguiu pouco incisivo.

O Conquista manteve a sua postura ofensiva e chegou ao gol logo aos cinco minutos: Alessandro Azevedo pegou sobra de escanteio pelo lado direito e bateu rasteiro, no canto direito de Marcelo Lomba. 1 a 0 Bode. Aos 10, Carlos Alberto recebeu passe na intermediária e emendou chutaço de primeira, mas a bola passou ao lado.

Diante do placar adverso, Jorginho abriu mão do esquema com três volantes: lançou Marquinhos Gabriel em lugar de Diones. O tricolor passou a se postar mais no campo de ataque e, embora não tenha envolvido o Conquista, equilibrou o certame.

Aos 27 minutos, o argentino Rosales cobrou falta pelo lado esquerdo e a bola encontrou o agora capitão Fahel, que, de cabeça, mandou a bola no ângulo direito de Alex e reafirmou a sua fama de goleador. 1 a 1. O gol mexeu com o Conquista e o time alviverde não foi mais o mesmo. Tampouco o Bahia assustou. Do tricolor resta ainda esperar evolução no duelo contra a Juazeirense.

