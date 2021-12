Bahia lança nova campanha de sócios. Assista!

A direção de marketing do Bahia lançou nesta quinta-feira, 28, um novo vídeo com o objetivo de aumentar o número de torcedores vinculados ao programa de sócio. A gravação faz parte do projeto Terceira Estrela e conta com a participação dos cantores Tuca Fernandes e Jú Moraes, além dos jogadores Feijão, Fernandão, Marcelo Lomba e Titi.

Atualmente, o Esquadrão tem mais de 15 mil torcedores associados, segundo a assessoria do clube. Em junho, o último mês da gestão de Marcelo Guimarães Filho, o Bahia tinha apenas 600 torcedores associados.

O torcedor pode se cadastrar ao programa de sócio do Bahia através do site www.sociodobahia.com.br. A direção tricolor espera que, até dezembro de 2014, o número de tricolores chegue a 50 mil.

Assista ao vídeo

