Bahia lança fundo e estima levantar R$ 10 milhões

Nesta quarta-feira, 18, às 17h, no auditório do Edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, o Bahia apresenta aos interessados as condições do fundo de investimento pensado pela diretoria do clube para adquirir direitos econômicos de atletas. Os termos ainda não estão 100% definidos, mas a reportagem conseguiu descobrir alguns pontos.

A intenção é reunir cerca de 20 pessoas para fazer as contribuições. A informação é que torcedores já mostraram interesse, mas, por enquanto, nomes não serão divulgados para não inibir potenciais investidores.

A estimativa da cúpula tricolor é juntar cerca de R$ 10 milhões e conseguir comprar os direitos de atletas já para o início da próxima temporada. O acerto inicial é o seguinte: todo jogador contratado ficará com 20% de seus diretos econômicos presos ao Bahia, e os 80% restantes passam a ser do fundo. Além disso, os atletas da 'parceria' não poderão ser tirados do clube com competições em disputa.

A inspiração é o Botafogo, que lançou um fundo de investimento em 2009 e, por meio deste, conseguiu contratar jogadores como o meia-atacante Elkeson, revelado pelo Vitória. Na época, o Alvinegro carioca levantou R$ 5 milhões.

A MFD Sportzs comandará a operação no Bahia. A empresa é a mesma que planejava, no meio deste ano, ressuscitar o fundo no clube do Rio.

