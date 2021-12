Bahia lança coleção de lingerie com as cores do clube

As torcedoras do Bahia terão mais uma opção de roupa íntima para comprar e o melhor de tudo: sem abandonar as cores do time de coração. Isso porque o esquadrão lançou nesta quinta-feira, 8, uma linha de lingerie voltada às tricolores, em parceria com a Sapeka Lingerie que é uma marca de moda íntima sensual feminina.

A apresentação foi feita no Fazendão, que é Centro de Treinamento do Clube. Uma das modelos que participou do lançamento foi a musa do tricolor no concurso Belas da Torcida 2015, Suelen Valiense.

"O objetivo de nosso departamento de mercado é buscar receita. E uma dessas alternativas é a área de licenciamento de marcas. O Bahia tem uma marca forte, uma torcida apaixonada, espalhada pelo Brasil inteiro. Temos um público muito amplo, que vai de 0 a 80 anos, e temos que buscar oferecer os mais diversos produtos para todos esses públicos, e isso vai gerar resultado financeiro", explicou Jorge Avancini, diretor de mercado do Bahia, Jorge Avancini.

Já o Diretor Comercial da Sapeka, Wesley Loureiro, lembra que não é a primeira vez que a marca faz parceria com um time de futebol. "Nossa primeira parceria aconteceu com o vasco em 2012, depois com o Corinthians, e ano passado com Cruzeiro, sendo que neste ano vamos lançar a segunda edição. Além de já ter contrato com Atlético Paranaense, e com o Goiás, para lançamentos futuros". disse Loureiro.

A nova linha estará disponível para compra a partir da próxima semana, no site e nas lojas do Esquadrão.

<GALERIA ID=20338/>

adblock ativo